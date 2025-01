Addio a Valerio Cellesi, storico responsabile del Ser.D. dell’Alta Val di Cecina

Written by admin• 1:21 pm• Attualità, Attualità, Pisa, Pontedera

PISA – Venerdì 31 gennaio segna l’ultimo giorno di lavoro per Valerio Cellesi, responsabile del Ser.D. dell’Alta Val di Cecina per oltre 30 anni. Laureato nel 1985 all’Università di Pisa, con specializzazioni in Igiene e Sanità Pubblica e Tossicologia, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità nel settore delle dipendenze, anche in ambito carcerario, tra cui direttore del presidio sanitario presso la Casa di reclusione di Volterra.

Ha anche coordinato iniziative regionali contro il tabagismo e ha partecipato a diversi progetti, tra cui “Ospedale senza fumo”. I colleghi del dipartimento di Salute mentale e dipendenze, tra cui il direttore Angelo Cerù e Maurizio Varese, lo hanno salutato con gratitudine, lodando la sua dedizione professionale e umanità.

Anche la direzione aziendale e gli operatori di altri settori gli hanno rivolto un sentito ringraziamento per la sua carriera esemplare.

