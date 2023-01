A Vicopisano la Befana arriva in fuoristrada

Scritto da admin• 2:14 pm• Vicopisano, Spettacolo, Tutti

VICOPISANO – Numerosi i festeggiamenti per l’Epifania nel territorio di Vicopisano, che nel borgo giungerà il 6 Gennaio con il fuoristrada, tante iniziative gratuite per i bambini e le bambine e Torre e Camminamento del Soccorso del Brunelleschi e Torre dell’Orologio aperti alle visite guidate dalle 14 alle 16.

Si comincia il 5 gennaio con “Aspettando la Befana“, dalle 15, al Cif in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena e all’Hub22 (ex scuola) di Caprona. Nel programma musica, giochi, la Befana con le calze, la merenda e, a San Giovanni, anche la visita al Presepe dell’Angelo con la guida dell’artista che l’ha realizzato, Angelo Perini. Partecipazione libera e gratuita.

E si prosegue il 6 gennaio in Piazza Cavalca a Vicopisano con l’arrivo della Befana a bordo di un fuoristrada, accompagnata dal Vicopisano Fuoristrada Club. Ci saranno calze, dolci e animazioni per tutti i bambini e le bambine. Partecipazione sempre libera e gratuita. Un grazie particolare sia al Cif Vicopisano che al Fuoristrada Club. Oltre a organizzare feste e divertimenti per i bimbi dimostrano sempre senso di comunità e disponibilità, anche in caso di emergenze e di necessità per la cittadinanza, com’è stato per la pandemia o la guerra in Ucraina, purtroppo ancora in corso.

Per visitare la Torre e il Camminamento del Soccorso e la Torre dell’Orologio è possibile anche prenotare sul sito del gestore, la Società Cooperativa Capitolium: coopcapitolium.it.

Maggiori informazioni sulle varie iniziative sito del Comune: www.comune.vicopisano.pi.it

