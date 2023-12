A San Giuliano farmaci a casa con la Appsalute

Scritto da admin• 12:16 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, Tutti, Tutti

SAN GIULIANO TERME – San Giuliano Terme punta a rendere più efficiente il sistema di consegna a domicilio di farmaci e prodotti inerenti la salute: il servizio nato in alcune farmacie nel periodo più rigido del covid-19 per eliminare le occasioni di contagio e consentire all’ammalato di ricevere a domicilio la cura prescritta, il servizio è sino ad oggi attivo per la sensibilità di alcuni operatori di farmacia ,che lo svolgono su base volontaria.

In collaborazione con le Farmacie Comunali del Carrefour e Arena Metato che si fanno carico della gestione del servizio e in collaborazione con Home pharma srl, società nata dall’idea dei due soci Andrea Ferrari e Nicola Tamburini, l’amministrazione comunale ha promosso l’attuazione di questa iniziativa strutturata che va incontro alle esigenze di alcune categorie di cittadini che per vari motivi (età, patologie particolari, handicap) migliorano la propria qualità di vita con la condivisione di un bisogno e l’impegno delle farmacie comunali coi suoi operatori .

“La questione dei servizi di farmacia a domicilio a livello del territorio, il nostro comune è uno dei più vasti in Italia, è una delle sfide che abbiamo davanti per migliorare le condizioni dell’utenza, in particolare di quella sottoposta a fragilità – afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Il miglioramento dei servizi al cittadino è da sempre al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale e facciamo il possibile per il benessere delle persone, soprattutto di quelle che devono fare i conti con problemi e criticità di salute”.

“Con Farmaci a Casa, che sarà supportata da una App, che informatizzerà tutto il processo e che partirà a stretto giro, il cittadino “fragile” potrà ordinare la propria cura, farmaci e prodotti da banco, sanitari, alimenti speciali, integratori e in generale quanto è attualmente in farmacia, senza uscire di casa. Mantenere i pazienti in casa e gestirli a distanza è stato il fattore vincente che ha limitato gli effetti negativi del covid-19 in molte regioni”, dichiara l’assessore al Sociale Francesco Corucci.

“L’amministrazione comunale contribuirà alla riduzione dei costi del servizio con un contributo, le Farmacie comunali del Carrefour e Metato faranno la loro parte con la gestione gratuita del servizio e una riduzione dei prezzi al pubblico”, spiega l’assessore al Bilancio Matteo Cecchelli.

“L’amministrazione comunale e il Sindaco in particolare ci ha sollecitato alla messa a punto di questo servizio a domicilio effettivamente necessario in alcuni casi e ben volentieri abbiamo aderito – dichiara il dottor Umberto Mugnaini, amministratore delegato della Società Farma Q3 che gestisce le farmacie comunali -. Anche durante il covid i nostri farmacisti hanno effettuato consegne a domicilio per puro spirito di solidarietà e volontariato dimostrando il carattere preminentemente sanitario della nostra attività sul territorio: la farmacia presidio di salute e di servizi al cittadino. Con questa iniziativa diamo una risposta concreta ai bisogni di cittadini “fragili”, socialmente isolati per varie cause, rispettando appieno quello che abbiamo dichiarato, tanti anni fa, nello statuto etico della nostra Società: il vostro bisogno… il nostro impegno”.

Come funziona il servizio e i contatti utili

Il servizio è di facile utilizzo: una telefonata in farmacia, la richiesta dei prodotti da utilizzare, l’invio con Whatsapp di copia della ricetta dematerializzata che il paziente riceve per via telematica dal medico oppure la dettatura del codice di riferimento della stessa. Il farmacista controlla la correttezza della prescrizione e i dati anagrafici quindi incarica della consegna il corriere. Dopo la consegna sarà effettuato il dovuto controllo del servizio effettuato.

Il paziente, il medico di base e la farmacia possono all’interno di un sistema organizzato ottimizzare i tempi della cura e i bisogni di salute rendendo anche un servizio “sociale” nel quale gli anziani, i malati, i portatori di handicap si sentono meno isolati e trovano un conforto che va ben oltre il servizio di consegna a domicilio.

Le richieste effettuate nel corso della mattina sino alle ore 12 saranno evase entro il pomeriggio del giorno stesso. Il servizio, a pagamento, ha un costo di 5 euro a consegna.

I numeri utili: Farmacia Carrefour La Fontina 050 878545 – Farmacia Arena Metato 050 810360 – Farmacie Comunali San Giuliano Terme numero Whatsapp 389 591 3753

