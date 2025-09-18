Written by Settembre 18, 2025 3:18 pm San Miniato, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

“A Penelope che prende la valigia”: la Dott.ssa Cristina Manetti presenta il suo libro

SAN MINIATO – La Dott. Cristina Manetti presenta il suo libro “a Penelope che prende la valigia” presso il Conservatorio Santa Chiara di San Miniato mercoledì 1° ottobre dalle ore 18.30.

Sarà presente l’autrice che verrà intervista dalla giornalista Francesca
Pinochi e a seguire ci sarà un’apericena.

Per l’occasione, previa comunicazione all’indirizzo mail segreteria@fcsc.it, sarà possibile avere la possibilità di poter usufruire del parcheggio davanti la Fondazione fino ad esaurimento posti.

