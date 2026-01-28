A Palazzo Blu torna “America 2026”: conferenza su Presidenza USA e separazione dei poteri

Written by admin• 10:52 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna a Pisa, negli spazi di Palazzo Blu, la rassegna “America 2026”, ciclo di conferenze dedicato alla storia passata e presente degli Stati Uniti, in occasione dei 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, atto fondativo della grande potenza mondiale.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 febbraio, alle ore 11, nell’auditorium di Palazzo Blu, con la conferenza del Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato all’Università La Sapienza di Roma. Il titolo dell’intervento è “Il Presidente degli Stati Uniti e la separazione dei poteri: quando l’ambizione muove più della virtù”.

La conferenza affronta un tema di grande attualità: il funzionamento della separazione dei poteri nel sistema costituzionale statunitense. Il Presidente degli Stati Uniti incarna il potere esecutivo in un assetto istituzionale fondato sull’equilibrio tra esecutivo, legislativo e giudiziario, principio teorizzato da Montesquieu. Nel corso della storia, tuttavia, diversi presidenti hanno tentato di ampliare i propri poteri, spinti dall’ambizione più che dalla virtù.

Dalle presidenze di Abraham Lincoln a Franklin D. Roosevelt, da Richard Nixon fino a Donald Trump, il potere presidenziale è stato più volte ridefinito, tra scelte innovative e tendenze accentratrici. In particolare, l’uso esteso degli ordini esecutivi e la gestione autonoma della politica estera hanno spesso sollevato interrogativi sul rispetto dell’equilibrio istituzionale, soprattutto in un contesto segnato da crescente polarizzazione politica.

La rassegna, curata dal professor Arnaldo Testi, proseguirà con altri incontri affidati a studiose e studiosi di rilievo fino al 1 marzo. Tutte le conferenze si tengono la domenica alle ore 11 nell’auditorium di Palazzo Blu.

Gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Last modified: Gennaio 28, 2026