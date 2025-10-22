A Montopoli la storia di Monica Giorgi: tra tennis, filosofia e libertà nel libro “Domani si va al mare”

Written by admin• 1:46 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Venerdì 24 ottobre alle ore 21, l’aula didattica nel bosco di Montopoli ospiterà la presentazione del libro Domani si va al mare (Fandango), scritto da Monica Giorgi insieme alla giornalista Serena Marchi.

Un incontro per ripercorrere la vita straordinaria di una donna fuori dagli schemi – tennista, filosofa e anarchica – capace di trasformare ogni scelta in un atto di coerenza e libertà. L’evento sarà introdotto dalla sindaca Linda Vanni e moderato da Stefano Colli e l’assessora Kendra Fiumanò.

Nata a Livorno nel 1946, Monica Giorgi cresce in una famiglia benestante che la indirizza presto al tennis. Il padre, quando lei ha appena sei anni, le predice che un giorno giocherà sui campi più prestigiosi del mondo, quelli di Wimbledon, e le insegna ad “aggredire sempre l’avversaria, a sorprenderla”. Il suo fisico minuto e scattante, unito a questa determinazione, segna per sempre la sua carriera.

Riconosciuta da giovanissima come talento, è costretta – dopo la morte del padre – a sacrificare in parte la sua passione per lavorare e mantenere sé stessa e la madre. Proprio sui campi in terra battuta nasce la sua amicizia con Lea Pericoli, stella del tennis italiano, che resta affascinata dai suoi discorsi su filosofia e società.

Parallelamente alla carriera sportiva, Monica si avvicina al pensiero non violento di Gandhi e Martin Luther King e agli ambienti anarchici livornesi, con i quali fonda la rivista Niente più sbarre, dedicata alla difesa dei diritti dei detenuti.

Nel 1980, quando il tennis è ormai alle sue spalle, la sua vita cambia bruscamente: viene arrestata con l’accusa di essere basista di un rapimento di matrice politica. Da quel momento, la sua esistenza diventa un intreccio di esperienze, lotte e rinascite, che la condurranno verso nuovi, inattesi orizzonti.

Con Domani si va al mare, Serena Marchi racconta l’incredibile percorso umano di Monica Giorgi, una donna che ha fatto della coerenza e dei propri principi morali la bussola della vita. Costi quel che costi.

