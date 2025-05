A Madonna dell’Acqua apre il nuovo Superstore Conad nel nuovo Parco Commerciale “Parco La Torre”

Written by admin• 7:11 am• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

MADONNA DELL’ACQUA – Giovedì 15 maggio apre al pubblico il nuovo Superstore Conad presso il Parco Commerciale “Parco La Torre”, situato lungo la Strada Statale 1 al km 338,400 in loc. Madonna dell’Acqua, a pochi km dalla storica location di via Pietrasantina, che ha ospitato Conad per oltre 20 anni.

Con questo trasferimento, il supermercato apre in una location tutta nuova e diventa Superstore Conad, inaugurando anche tre nuovi concept pronti a soddisfare le esigenze dei clienti per una spesa completa, di qualità, conveniente e ricca di pratici servizi: il PetStore Conad, il Bistrò “Con Sapore Conad” e la Parafarmacia Conad.

L’inaugurazione del Parco Commerciale “Parco La Torre”, è frutto di un maxi-piano di riqualificazione dell’ex Casa dello sconto: un progetto importante per la crescita e lo sviluppo del territorio, ma anche per valorizzare l’offerta turistica della zona, grazie alla pluralità di servizi proposti. Il piano ha permesso la creazione di un ampio parcheggio pubblico di 17.000 mq, due rotonde per migliorare la viabilità, 22.000 mq di verde con una vasca di compensazione per la messa in sicurezza idraulica dell’area, e una superficie commerciale di circa 12.000 mq che ospita, oltre alle insegne Conad, altre 6 attività: Maurys, Pepco, Terranova, Deichmann, Euronics e Sushiko.

Il nuovo Superstore Conad propone un assortimento completo e diversificato, con particolare attenzione ai freschi e freschissimi e alle eccellenze toscane. L’ortofrutta presenta un ampio assortimento di prodotti stagionali e la selezione di referenze de “I Nostri Ori”, mettendo anche a disposizione pratici taglia-ananas e spremiagrumi. La pescheria offre giornalmente pescato fresco di qualità, con particolare focus sui prodotti ittici del Mar Tirreno provenienti dalla zona dell’Argentario e da Viareggio, oltre a numerose referenze di pronti da cuocere. La macelleria, con banco assistito, è fornita di tagli di carne locali e di qualità, tra cui la pregiata scottona allevata in Toscana della linea “I Nostri Ori”. La gastronomia, sempre in modalità servita, propone numerosi piatti, anche della tradizione toscana, preparati dalla cucina interna. Il reparto panetteria e pasticceria, sforna giornalmente pane, focacce e pizze di produzione interna, oltre a proporre golosi dolci, mignon e biscotti secchi realizzati dalla pasticceria del negozio. Completano l’offerta la cantina vini, con un ampio assortimento di etichette locali e una selezione di Vini del Pisano, la mieloteca, con una selezione di mieli provenienti dai migliori apicoltori locali e l’area dedicata ai prodotti healthy, biologici, etnici, gluten-free e vegan.

Grande attenzione è riservata alla valorizzazione delle produzioni locali, con oltre 1000 referenze, tra cui la selezione di eccellenze “I Nostri Ori” e un’ampia varietà di prodotti di fornitori locali, come il Pastificio Morelli, il Pastificio Bertoli, il Panificio Del Punta, il Biscottificio Masoni, le Uova Deri, la Crema Lombardi, il Dottor Pescia, l’Azienda Agricola Badia di Morrona, Geminiani Tartufi, il Liquorificio Morelli e il Bottificio Lucchesi.

Alla spesa più classica, si affianca un’offerta innovativa di prodotti e servizi complementari per soddisfare tutte le esigenze dei clienti: presente la Parafarmacia Conad, dove trovano spazio salute e cura della persona con un assortimento vasto e conveniente. Qui il cliente potrà acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici. Il PetStore Conad, totalmente dedicato agli animali da compagnia, con oltre 5.500 articoli in assortimento e un mondo di servizi specifici come la tolettatura professionale, l’incisione delle medagliette, la lavanderia interna, la bilancia per la pesa degli animali, oltre alla presenza di un box per le donazioni ai canili e gattili di zona. Grande novità, il Bistrò “Con Sapore Conad” infine, offre uno spazio accogliente con oltre 70 posti a sedere ed un’ampia area all’aperto. Il ricco menù offre piatti, anche della tradizione toscana, preparati al momento, con proposte pensate per una pausa veloce ma di qualità, dal pranzo alla colazione, fino all’aperitivo e alla cena.

“Siamo felici di inaugurare i nuovi Superstore Conad, PetStore, Bistrò “Con Sapore” e Parafarmacia all’interno del Parco Commerciale ‘Parco La Torre’. Essere parte di un progetto così importante per il territorio, restituendo nuova vita a un’area dismessa e offrendo alla comunità un vero e proprio hub di servizi, ci rende particolarmente orgogliosi. – dichiarano i soci Conad Nord Ovest Stefano, Diego e Consuelo Giannelli – Abbiamo voluto creare un luogo accogliente, moderno e funzionale, dove qualità, servizio, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze locali sono al centro. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dai collaboratori agli enti coinvolti, fino ai fornitori locali che ogni giorno ci aiutano a offrire la miglior proposta del territorio. Siamo certi che questo nuovo polo commerciale diventerà un punto di riferimento per tutta la zona e siamo pronti ad accogliere i clienti nei nostri punti vendita con tutta la professionalità e la competenza che da sempre caratterizzano l’insegna Conad.”

In linea con la grande opera di riqualificazione legata alla creazione del Parco Commerciale, i punti vendita adottano le migliori soluzioni in ottica di sostenibilità ambientale, includendo pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia green, l’impianto di refrigerazione a basso consumo energetico, illuminazione a LED e l’utilizzo di etichette elettroniche. Nell’ampio parcheggio gratuito, sono state installate due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici con 4 prese. Presente, inoltre, un eco-compattatore Coripet, che permette la raccolta ed il riciclo di bottiglie in Pet attraverso una virtuosa filiera del “bottle to bottle”. Le bottiglie conferite si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia conferita vale un punto, ogni 200 punti i clienti ricevono un buono da 3€ spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Sostenibilità ambientale, ma anche sociale: presso il punto vendita è attiva anche la collaborazione con la Croce Rossa Italiana per il recupero delle eccedenze alimentari, che vengono destinate a supporto delle famiglie in difficoltà del territorio, contribuendo concretamente alla lotta contro lo spreco.

Con una superficie di oltre 3.200 mq, il nuovo Superstore Conad dispone di 10 casse tradizionali, 4 self-service e 5 torri di pagamento “Spesa al Volo”, impiega 70 addetti e offre diversi servizi, tra cui la possibilità di effettuare la spesa online con ritiro in negozio, con consegna a domicilio, o con la pratica modalità di ritiro Drive, che consente ai clienti di effettuare la spesa online e di ritirarla direttamente in auto con la corsia dedicata. Presenti anche leconvenzioni per buoni pasto e buoni celiaci, la possibilità di effettuate il pagamento bollettini e le ricariche telefoniche.

L’orario di apertura è dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 20:30 con orario continuato.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.

Last modified: Maggio 15, 2025