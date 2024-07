A fuoco una barca a vela sul Lungarno Gabriele D’Annunzio

Scritto da Antonio Tognoli• 8:07 am• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 22:24 di lunedì 22 luglio in Lungarno Gabriele D’Annunzio nel Comune di Pisa, una barca a vela di dieci metri infatti ha preso fuoco ed ha ormeggiato nel fiume Arno.



All’arrivo sul posto la squadra con tre mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme e scongiurato che l’incendio si propagasse nell’area adiacente. Il personale VVF intervenuto ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.

Non si registra Nessuna persona ferita.

Le Cause sono in fase di accertamento.

Sul posto presenti i Carabinieri.



Last modified: Luglio 23, 2024