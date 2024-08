A fuoco un auto sulla provinciale calcesana: un morto

Scritto da admin• 8:21 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Un auto ha preso fuoco sulla via provinciale calcesana, nel Comune di San Giuliano Terme, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 agosto.

Un’auto ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo fuori strada. A seguito dell’incidente l’autovettura si è incendiata, propagando le fiamme nell’area circostante. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estinto le fiamme, rinvenendo successivamente il corpo carbonizzato di una persona all’interno dell’autovettura. La persona non è stata identificata, ma l’età apparente si avvicina agli 80 anni. La squadra VV.F. ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto Polizia di Stato per i rilievi di loro competenza e il 118 con il medico a bordo.

