Pomarance, conclusione dei Centri Estivi di Officine Papage: feste di saluto e nuove iniziative per l’ambiente

Scritto da admin• 9:02 am• Pomarance

POMARANCE – I centri estivi di Officine Papage si concluderanno venerdì 16 agosto con le tradizionali “feste di saluto”, dopo aver accolto quasi 70 bambini e bambine. Il progetto “Estate insieme”, che ha coinvolto le scuole e i territori di Volterra, Montecatini V.C., Pomarance e Castelnuovo V.C., è stato nuovamente realizzato in collaborazione con la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, che da sei anni finanzia interamente le attività e supporta Officine Papage nella gestione del programma.

Angela Piccicuto, Vicesindaca di Volterra con delega all’istruzione, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Siamo lieti di aver contribuito ancora una volta alla realizzazione del progetto Estate insieme 2024. I centri estivi rappresentano un’importante occasione di socializzazione e crescita per i bambini e offrono un supporto concreto alle famiglie, aiutandole a conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. Il successo di quest’anno conferma l’elevata qualità delle attività proposte e la professionalità di tutti i coinvolti. Un ringraziamento speciale va ad Annastella Giannelli, responsabile di Officine Papage, agli insegnanti, alla Società della Salute e alle famiglie che hanno condiviso questa esperienza con noi.“

L’assessora Anna Bertini, a nome del Consiglio Comunale di Pomarance, ha ringraziato Officine Papage per aver offerto ai bambini un’esperienza educativa e ricreativa di grande valore. “I laboratori, che hanno spaziato dalla pittura alla musica, dal riciclo creativo al teatro, sono stati non solo divertenti, ma anche pedagogicamente rilevanti, contribuendo alla crescita umana ed emotiva dei partecipanti.”

Annastella Giannelli ha aggiunto che saranno organizzati momenti di festa in tutti i territori per concludere l’esperienza in allegria e condividere i risultati con le famiglie. Quest’anno, a Pomarance, ci sarà una novità: grazie alla donazione di tre alberi – due querce e un gelso nero – da parte del Vivaio Donati di Cenaia e con la collaborazione del Comune e dell’I.C. Tabarrini, durante l’evento di saluto saranno piantati questi nuovi alberi nel giardino della Scuola dell’Infanzia I Collazzi per renderlo più verde e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della cura dell’ambiente.

