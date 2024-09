A Capannoli ecco lo Sportello Comune Amico grazie a Comune e Cesvot

Scritto da admin• 12:47 pm• Attualità, Pisa

CAPANNOLI – Un supporto per le realtà del Terzo settore di Capannoli. E’ lo “Sportello Comune Amico” promosso dal Comune insieme a Cesvot, grazie al protocollo di durata biennale firmato oggi tra l’amministrazione comunale e la delegazione di Pisa del Centro Servizi Volontariato Toscana.

L’obiettivo è la promozione e la qualificazione del Terzo Settore del territorio attraverso il supporto professionale e gratuito alle associazioni.

Cesvot realizzerà un percorso di formazione per orientare gli operatori dello “Sportello Comune Amico” sui servizi offerti da Cesvot e sull’utilizzo di alcuni strumenti di accesso e supporto agli stessi servizi (come sito, carta dei servizi, area riservata, app MyCesvot), metterà a disposizione materiali informativi ed editoriali e svolgerà eventuale assistenza agli operatori dello sportello attraverso gli operatori territoriali di Cesvot. Il Comune fornirà informazioni sulle attività e i servizi di Cesvot e segnalerà periodicamente a Cesvot le associazioni che usufruiscono del servizio di sportello.



“Le realtà associative e di volontariato sono una risorsa sociale fondamentale per la nostra comunità, che vogliamo incentivare e supportare con azioni concrete” commenta la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini. “Lo Sportello Comune Amico nasce proprio con l’intento di dare risposte alle richieste del Terzo Settore, ma vuole diventare un luogo per creare e rafforzare la rete associativa, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del territorio. Ringraziamo Cesvot per essere a fianco delle associazioni e collaborare con noi in questo percorso”.



“Il nostro scopo è realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato: lo Sportello Comune Amico è un punto di riferimento per i cittadini e per le tante associazioni attive a Capannoli, attraverso questo servizio possiamo raggiungere tutte le realtà presenti sul territorio, dando loro informazioni sui nostri servizi, sulle opportunità disponibili, in modo che si possano creare fruttuose collaborazioni e sinergie con le istituzioni e tra le associazioni” afferma Daniele Vannozzi, presidente della delegazione Cesvot di Pisa. Lo Sportello Comune Amico è attivo nella sede del Palazzo Comunale dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.

