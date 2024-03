Immagina San Giuliano Terme. Una pennellata di verde a sostegno di Cecchelli Sindaco

Scritto da admin• 11:29 am• San Giuliano Terme, Politica, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Una grande pennellata di colore verde, che richiama natura, equilibrio e crescita. E’ questo il simbolo – reso noto in queste ore – di Immagina San Giuliano Terme, lista che sarà in corsa per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a sostegno del candidato a sindaco Matteo Cecchelli.

Il nuovo logo sostituirà quello di “Democratici e Riformisti”, lista nata dieci anni fa e che ha dato un contributo importante alla vita politica di San Giuliano Terme e che, oggi, fa un cambio di passo. Una scelta dettata da una caratterizzazione civica, sempre più marcata e da una partecipazione di tanti soggetti che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è accentuata.

“Non si tratta di un restyling grafico, quindi solo formale, ma di una novità sostanziale, che arriva al culmine di un percorso di apertura che, in questi anni, ci ha impegnato sul territorio – spiegano i coordinatori di Immagina San Giuliano Marco Balatresi e Valentina Foà – e proprio incontrando tante persone e raccogliendo idee, pareri, opinioni, abbiamo deciso di rilanciare il nostro impegno con un soggetto politico che nasce sull’esperienza di Democratici e Riformisti, trasformandosi in Immagina”.

Nel simbolo, che guarda al futuro, compare anche il nome di Matteo Cecchelli, che ha condiviso l’operazione portata avanti, così come ha fatto il resto della coalizione ( Sinistra Unita, Pd, Futura ).

“Accolgo con favore questa scelta – spiega Matteo Cecchelli – La lista sarà uno dei quattro soggetti che supportano la mia candidatura a sindaco e lo farà con una importante componente civica”.

Il logo di Immagina San Giuliano sarà visibile fin dai prossimi appuntamenti in calendario, a partire dai tavoli programmatici in programma il 6 aprile e la lista presenterà il progetto politico e le sue particolarità il giorno 13 aprile, in un evento pubblico in programma sul territorio.

Last modified: Marzo 25, 2024