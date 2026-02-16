Marti, inaugurate palestra e mensa della scuola primaria

Written by admin• 3:17 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Si sono conclusi gli interventi del secondo lotto alla scuola primaria di Marti, che hanno portato alla realizzazione della nuova palestra e del refettorio. L’investimento complessivo ammonta a circa 500 mila euro.

I lavori hanno riguardato il completamento e la riqualificazione degli spazi, con il ripristino della copertura, il nuovo impianto di riscaldamento, la sistemazione delle finestre, il controsoffitto certificato e la riqualificazione delle aree esterne. La palestra è ora dotata di doppi spogliatoi e servizi, mentre la sala mensa può accogliere fino a 100 alunni in un unico turno.

L’inaugurazione si è svolta lunedì 16 febbraio alla presenza degli alunni, del personale scolastico, dei tecnici comunali e delle operatrici del servizio mensa.

«Un traguardo importante per la frazione e per la sicurezza dei nostri bambini», ha dichiarato la sindaca Linda Vanni, annunciando ulteriori interventi sulle aree esterne e sul collegamento con il campino.

La scuola era stata chiusa nel 2021 per criticità emerse dalle verifiche sismiche. Dopo il primo lotto, concluso nel 2024, oggi si completa il percorso di riqualificazione.

