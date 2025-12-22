Written by Dicembre 22, 2025 4:38 pm Calcio dilettanti

Alessandro Bagnoli a 13 reti, unico fra tutti i bomber alfei

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 22 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco8III

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166IV

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea faraoniSan Miniato8 (1)II
Pietro MoriStella Rossa6IV
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini6V
Enxo LiciFornacette Casarosa6 (3)VIII
Mirko MaccariStella Rossa6 (3)IX

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica10 (1)II
Francesco Cacciapuoti Selvatelle8IV
Vincenzo PassalacquaPomarance7VII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio5VIII
Alessio GiorgiAtletico Etruria5IX
Francesco NassiGeotermica5X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio11I
Marco PuccioniCapanne Calcio 19899 (2)II
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)III
Mario BuhneCorazzano8 (2)IV
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7V
Gregorio LombardiCrespina Calcio6VI
Alessio MorettiCrespina Calcio6VII
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio6VIII
Alessandro VentavoliAtletico Cascina6 (1)IX
Alessandro BiancoCrespina Calcio6 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)V

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192913 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno10II
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio8 (4)III
Abdelkrim BouragbaLajatico7IV
Alessio GioliScintilla 19457V
Davide PettenonMarinese 19257 (1)VI
Mirko NastasiGolena d’Arno7 (1)VII
Jones BohuamSan Frediano Calcio6VIII
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP6IX
Emanuele FiumicelliLajatico6 (2)X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200513 (5)I
Alessio CardiniMarciana 2.07II
Claudio PajaSantacroce calcio7 (4)IV
Andrea BrogiVia di Corte6VI
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra6VIII
Manuel CiolliPerignano5IX
Filippo MarchettiLa Fornace5X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 22, 2025
