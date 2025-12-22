Alessandro Bagnoli a 13 reti, unico fra tutti i bomber alfei

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 22 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Promozione, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|11 (3)
|I
|Eneri Taraj
|Mobilieri Ponsacco
|8
|III
Prima Categoria, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|6
|IV
Prima Categoria, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea faraoni
|San Miniato
|8 (1)
|II
|Pietro Mori
|Stella Rossa
|6
|IV
|Vittorio Fiumalbi
|Bellaria Cappuccini
|6
|V
|Enxo Lici
|Fornacette Casarosa
|6 (3)
|VIII
|Mirko Maccari
|Stella Rossa
|6 (3)
|IX
Prima Categoria, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mirko Mori
|Geotermica
|10 (1)
|II
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|8
|IV
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|7
|VII
|Davide Borgioli
|Acciaiolo Calcio
|5
|VIII
|Alessio Giorgi
|Atletico Etruria
|5
|IX
|Francesco Nassi
|Geotermica
|5
|X
Seconda Categoria, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|11
|I
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|9 (2)
|II
|Alessio Becherucci
|Castelfranco Calcio
|8 (1)
|III
|Mario Buhne
|Corazzano
|8 (2)
|IV
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|7
|V
|Gregorio Lombardi
|Crespina Calcio
|6
|VI
|Alessio Moretti
|Crespina Calcio
|6
|VII
|Alessandro Ercole
|Castelfranco Calcio
|6
|VIII
|Alessandro Ventavoli
|Atletico Cascina
|6 (1)
|IX
|Alessandro Bianco
|Crespina Calcio
|6 (1)
|X
Seconda Categoria, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|8 (2)
|V
Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|13 (1)
|I
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|10
|II
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|8 (4)
|III
|Abdelkrim Bouragba
|Lajatico
|7
|IV
|Alessio Gioli
|Scintilla 1945
|7
|V
|Davide Pettenon
|Marinese 1925
|7 (1)
|VI
|Mirko Nastasi
|Golena d’Arno
|7 (1)
|VII
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|6
|VIII
|Thierno Birahim Sylla
|Nuova Popolare CEP
|6
|IX
|Emanuele Fiumicelli
|Lajatico
|6 (2)
|X
Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|13 (5)
|I
|Alessio Cardini
|Marciana 2.0
|7
|II
|Claudio Paja
|Santacroce calcio
|7 (4)
|IV
|Andrea Brogi
|Via di Corte
|6
|VI
|Serigne Saliou Mbaye
|Stella Azzurra
|6
|VIII
|Manuel Ciolli
|Perignano
|5
|IX
|Filippo Marchetti
|La Fornace
|5
|X
