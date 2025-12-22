Alessandro Bagnoli a 13 reti, unico fra tutti i bomber alfei

Written by Leonardo Miraglia• 4:38 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 22 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 8 III

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 IV

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea faraoni San Miniato 8 (1) II Pietro Mori Stella Rossa 6 IV Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 6 V Enxo Lici Fornacette Casarosa 6 (3) VIII Mirko Maccari Stella Rossa 6 (3) IX

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 10 (1) II Francesco Cacciapuoti Selvatelle 8 IV Vincenzo Passalacqua Pomarance 7 VII Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 5 VIII Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 IX Francesco Nassi Geotermica 5 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 11 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 9 (2) II Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) III Mario Buhne Corazzano 8 (2) IV Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 V Gregorio Lombardi Crespina Calcio 6 VI Alessio Moretti Crespina Calcio 6 VII Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 6 VIII Alessandro Ventavoli Atletico Cascina 6 (1) IX Alessandro Bianco Crespina Calcio 6 (1) X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) V

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 13 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 10 II Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 8 (4) III Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 IV Alessio Gioli Scintilla 1945 7 V Davide Pettenon Marinese 1925 7 (1) VI Mirko Nastasi Golena d’Arno 7 (1) VII Jones Bohuam San Frediano Calcio 6 VIII Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 6 IX Emanuele Fiumicelli Lajatico 6 (2) X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 13 (5) I Alessio Cardini Marciana 2.0 7 II Claudio Paja Santacroce calcio 7 (4) IV Andrea Brogi Via di Corte 6 VI Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 6 VIII Manuel Ciolli Perignano 5 IX Filippo Marchetti La Fornace 5 X

