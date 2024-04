Ziello (Lega) sulla Scuola Normale Superiore

Scritto da admin• 9:51 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota di Edoardo Ziello, Capogruppo della Lega a Pisa.

“La Scuola Normale Superiore di Pisa ha sempre contribuito al mondo con la propria conoscenza e ricerca. Penso, ad esempio, agli studi sul nucleare condotti da Enrico Fermi, un ex allievo della Normale, che hanno contribuito a promuovere la pace mondiale. Tuttavia, recentemente, alcuni studenti, seguendo idee come la “cancel culture” e manifestando sentimenti anti-israeliani, sembrano rinnegare la storia e i valori della Scuola, ignorando le preoccupazioni per la sicurezza del popolo israeliano, che da anni vive sotto la minaccia del terrorismo palestinese di Hamas“.

Last modified: Aprile 3, 2024