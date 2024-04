Unità nel Centrodestra per il futuro di San Miniato: Michele Altini è il candidato Sindaco

Scritto da admin• 9:43 pm• San Miniato, Pisa, Politica, Tutti, Tutti

“Il centrodestra si presenta unito nei Comuni in elezioni nella Provincia di Pisa, con Michele Altini come candidato Sindaco a San Miniato. Ha ottenuto il pieno sostegno dai quattro partiti di centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Altini è visto come un candidato che rappresenta l’esperienza e la volontà di riscatto di un territorio afflitto dalla gestione passata del centrosinistra, prosegue il comunicato. Altini promette di coinvolgere attivamente l’associazionismo, il mondo professionale e imprenditoriale per un cambiamento significativo nella città. La coalizione di centrodestra si propone di restituire dignità a San Miniato, valorizzando il turismo e coinvolgendo attivamente i cittadini nei processi decisionali“, conclude la nota stampa.

