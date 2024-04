Ziello e Gennai si dimettono dal Comune di Pisa. Meini (Lega): “Sono certa che il loro supporto rimarrà tale per il bene della città.”

Scritto da admin• 5:27 pm• Pisa, Politica, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

PISA – “Desidero ringraziare l’On.le Edoardo Ziello ed il Consigliere Alessandro Gennai per il fattivo contributo che hanno apportato nell’ambito del Consiglio comunale di Pisa – afferma Elena Meini, Commissario provinciale e Consigliere regionale della Lega.

“Sono assolutamente certa che considerato l’amore per la città, non faranno mancare il loro supporto a favore del nostro splendido capoluogo di provincia – prosegue il Consigliere.“Sono, ovviamente dispiaciuta per questa fuoriuscita dall’amministrazione comunale, ma comprendo le motivazioni di entrambi-precisa l’esponente leghista.

“Per quanto riguarda Ziello, anche in qualità di parlamentare sarà comunque sempre al nostro fianco per sostenere fattivamente e con la riconosciuta ed apprezzata determinazione la città di Pisa”, conclude la rappresentante della Lega.

Last modified: Aprile 5, 2024