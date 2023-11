Zambito (Pd) sulla Tirrenica: “Salvini dimostri ai toscani di non aver mentito”

Scritto da admin• 1:02 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Il Ministro Salvini ha destinato 12 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto, nonostante non ci sia alcun progetto concreto per l’opera, e zero euro per la Tirrenica a fronte dei progetti esecutivi già approvati – spiegano senatrice e senatori – Significa di fatto che il governo Meloni sceglie deliberatamente di penalizzare la Toscana, dopo la scelta di cancellare i fondi per l’Interporto di Livorno”.

“Una scelta che non si capisce soprattutto dopo la decisione di ieri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha validato il passaggio da Sat ad Anas del progetto esecutivo del lotto 6B da Tarquinia a Pescia Romana – proseguono -. Si tratta di un atto decisivo che rende da oggi l’opera a tutti gli effetti finanziabile”.

Come annunciato sono stati presentati emendamenti per finanziare la Tirrenica nella Legge di Bilancio. “Nel testo – precisano – si propongono: 60 milioni per l’anno 2024, 40 milioni per l’anno 2025, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031”.

“Salvini aveva detto che avrebbe finanziato i progetti definitivi, dimostri alla Toscana che non aveva mentito e dica alla sua maggioranza di approvare il nostro emendamento: se questo non dovesse accadere i toscani ne trarranno le dovute conseguenze”, concludono Zambito, Parrini e Franceschelli.

