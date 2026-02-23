Weekend al Teatro Nuovo di Pisa tra danza rituale e teatro civile

Written by admin• 7:28 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Fine settimana ricco di appuntamenti al Teatro Nuovo di Pisa.

Sabato 28 febbraio alle ore 21 va in scena Rituals, serata performativa e multisensoriale inserita nella rassegna Calendario Popolare – Arti e Culture dai Territori, a cura di Francesco Salvadore. Protagonista Maristella Martella, che porta sul palco un intenso lavoro coreografico tra memoria, rito e movimento, ispirato alla tradizione della pizzica salentina e al tarantismo. Con la regia di Christian Angeli e Francesca Turrisi, lo spettacolo esplora il rapporto tra identità, radici e trasformazione.

La serata prosegue con Don Pasta – Food Sound System, un originale cooking dj set che unisce musica e convivialità.

Domenica 1 marzo alle ore 18.00 spazio al teatro con Infanzia Felice, di e con Antonella Questa. Lo spettacolo affronta con ironia e profondità il tema dell’educazione nell’infanzia, partendo dal saggio Pedagogia Nera di Katharina Rutschky, per riflettere sulle dinamiche tra famiglia, scuola e società contemporanea.

Sempre domenica 1 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, è in programma Taranta Atelier, workshop condotto da Maristella Martella dedicato ai codici simbolici e ritmici della pizzica salentina.

Costo: 20 euro | Max 30 partecipanti.

Biglietti: Intero 18€ | Ridotti da 15€ | Studenti 10€

Disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro.

Teatro Nuovo di Pisa – Piazza della Stazione, 16

teatronuovopisa@gmail.com

+39 392 3233535

www.teatronuovopisa.it

Last modified: Febbraio 23, 2026