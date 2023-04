Vodafone di Ospedaletto, Tenerini (FI): “Necessario intervenire subito a salvaguardia dei lavoratori, presentata interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro“

Scritto da admin• 1:30 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La Vodafone di Ospedaletto ha avviato, il 12 aprile scorso, la procedura di licenziamento per 97 lavoratori su un totale di 271, per lo più donne tra i 40 e 50 anni impiegate nei call center. “Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro chiedendo un intervento tempestivo”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Un rischio che occorre scongiurare in ogni modo, pur nel rispetto delle dichiarate esigenze di sostenibilità da parte di Vodafone. Nei prossimi giorni verrà avviato un tavolo negoziale con i sindacati che auspico arrivi ad una soluzione. Gli esuberi di Ospedaletto rappresentano solo una parte di un più ampio piano di licenziamento che riguarderà tutta Italia. E’ necessaria un’azione tempestiva e risoluta da parte del Governo in caso di fallimento della mediazione sindacale, per la tipologia dei lavoratori coinvolti, che incontreranno le immaginabili difficoltà nel trovare una nuova occupazione”.

