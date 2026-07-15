“Vicopisano del Cambiamento” deposita la mozione di sfiducia al Sindaco Ferrucci e presenta un ordine del giorno contro la riapertura della Delca

Written by Redazione• 7:39 pm• Vicopisano, Attualità, Politica

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Vicopisano del Cambiamento che annucia di aver depositato una mozione di sfiducia al Sindaco Matteo Ferrucci.

“Il gruppo consiliare Vicopisano del Cambiamento ha depositato oggi una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Matteo Ferrucci, ritenendo che le vicende emerse in relazione ai rapporti professionali con Delca Energy abbiano compromesso il necessario rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e la credibilità che deve caratterizzare chi ricopre la massima carica del Comune.

La mozione rappresenta una valutazione esclusivamente politica e istituzionale. Non riguarda aspetti di natura giudiziaria, ma la necessità che il Sindaco possa esercitare le proprie funzioni con la piena autorevolezza, imparzialità e credibilità che il ruolo richiede, soprattutto in una fase così delicata per il territorio.

Contestualmente, il nostro gruppo ha presentato nei giorni scorsi anche un ordine del giorno, che sarà discusso nella stessa seduta del Consiglio comunale, con il quale chiediamo che l’Amministrazione assuma una posizione chiara affinché non venga autorizzata la riapertura della Delca nel sito di Vicopisano.

Le due iniziative si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per il futuro dell’area industriale di Lugnano-Noce e fanno eco alla manifestazione promossa per domani, 16 luglio, dalla RSU Pentair e dalla UILM Pisa davanti allo stabilimento Delca. Il presidio intende sollecitare un intervento delle istituzioni a tutela del territorio, una richiesta che riteniamo pienamente condivisibile e che trova riscontro nelle iniziative che abbiamo portato in Consiglio comunale.

La mozione di sfiducia e l’ordine del giorno rappresentano due atti distinti ma strettamente collegati. Da un lato chiediamo che il Consiglio comunale valuti se sussistano ancora le condizioni politiche e istituzionali per la permanenza in carica del Sindaco; dall’altro chiediamo un impegno chiaro e formale dell’Amministrazione a tutela della salute dei cittadini, dell’ambiente e del futuro del territorio, esprimendo la contrarietà alla riapertura della Delca nel sito di Vicopisano.

In un momento così delicato, riteniamo indispensabile che le istituzioni sappiano dare risposte credibili e trasparenti, mettendo al primo posto l’interesse pubblico e la tutela della comunità“..

Last modified: Luglio 16, 2026