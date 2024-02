Viabilità, sperimentazione sul lungarno Mediceo prorogata per il mese di febbraio

Scritto da admin• 1:59 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA- Riceviamo dal Comune di Pisa la seguente nota stampa, relativa alla viabilità “La sperimentazione della nuova viabilità tra lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, via Santa Marta e via Garibaldi, avviata l’9 dicembre e inizialmente confermata fino a fine gennaio, è stata prorogata per un ulteriore mese, fino alla fine di febbraio. La Polizia Municipale di Pisa ha emesso una nuova proroga dell’ordinanza, mantenendo in vigore le attuali modifiche al traffico introdotte sperimentalmente dall’Amministrazione Comunale. Le novità stradali, prosegue il comunicato, tra cui il doppio senso di circolazione in via Santa Marta, le nuove rotatorie all’intersezione tra via Santa Marta e Lungarno Mediceo e tra via Santa Marta e via Garibaldi, l’inversione del senso di marcia in piazza San Silvestro e lo spostamento della pista ciclabile da ovest verso est, con mantenimento degli stalli auto su quel lato, rimarranno invariate fino al 29 febbraio. L’obiettivo dell’iniziativa è alleviare il traffico nella zona centrale tra via Garibaldi e Lungarno Mediceo“, conclude la nota.

Last modified: Febbraio 1, 2024