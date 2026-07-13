Via del Ceppo a Pardossi, Nannipieri: “Basta interventi tampone, serve il rifacimento della rete idrica”

Written by Redazione• 11:57 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Christian Nannipieri (FdI).

«In via del Ceppo, a Pardossi, si susseguono ormai da settimane interventi di manutenzione sulla rete idrica a causa di guasti che, puntualmente, si ripresentano dopo ogni riparazione». A denunciarlo è Christian Nannipieri, di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione scritta all’amministrazione comunale.

Secondo Nannipieri, i continui interventi stanno creando disagi ai residenti, costretti a convivere con interruzioni dell’erogazione dell’acqua, cali di pressione e, in alcuni casi, acqua torbida o temporaneamente non potabile.

«Non è accettabile – afferma – che i cittadini debbano convivere con questo livello di incertezza per un servizio essenziale come quello idrico».

Per Fratelli d’Italia il problema sarebbe legato alle condizioni della rete. «La rete idrica di via del Ceppo è ormai particolarmente datata e necessita di un intervento strutturale. Continuare a intervenire esclusivamente con riparazioni significa limitarsi a rincorrere le emergenze senza affrontare definitivamente la causa del problema».

Nannipieri sottolinea anche il tema dei costi. «Una gestione basata solo su interventi tampone è inefficiente dal punto di vista economico, perché comporta il susseguirsi di costi per manutenzioni che, direttamente o indirettamente, finiscono per gravare sui cittadini».

Con l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione comunale quanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano stati effettuati da Acque S.p.A. sulla rete di via del Ceppo negli ultimi cinque anni, quale sia stato il costo complessivo sostenuto e se il Comune intenda sollecitare il gestore a inserire il completo rifacimento della rete tra le priorità del programma di rinnovo dei sottoservizi.

«Quando un’infrastruttura dimostra di aver esaurito il proprio ciclo di vita – conclude Nannipieri – continuare con interventi tampone non è più sufficiente. Occorre investire in una soluzione definitiva, nell’interesse dei residenti e per garantire un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche e delle bollette pagate dai cittadini».

Last modified: Luglio 13, 2026