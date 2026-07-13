Al via la campagna abbonamenti 2026/27 da mercoledì 15 luglio

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PISA – E’ tutto pronto per l’apertura della Campagna Abbonamenti validi per il Campionato di Serie BKT stagione 2026-2027. A partire da mercoledì 15 luglio gli abbonati della passata stagione potranno rinnovare la loro tessera; da mercoledì 29 luglio, poi, spazio alla vendita libera destinata a chi sottoscriverà per la prima volta il proprio abbonamento.

Anche in questa stagione la Società ha pensato ad una serie di iniziative per favorire i vecchi abbonati e per garantire a tutti la massima elasticità e disponibilità del titolo di ingresso. Questi i punti chiave della nuova Campagna:

Membership . Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Membership, poiché l’unica modalità di fornitura del titolo è in digitale. Ricordiamo che la Membership può essere sottoscritta soltanto online al seguente link pisasportingclub.ticketone.it

. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Membership, poiché l’unica modalità di fornitura del titolo è in digitale. Ricordiamo che la Membership può essere sottoscritta soltanto online al seguente link pisasportingclub.ticketone.it Diritto di prelazione per tutti i possessori di abbonamento valido per la stagione appena trascorsa (2025-2026); per loro ci sarà la possibilità di rinnovare l’abbonamento prima dell’apertura della vendita libera, e ad un prezzo scontato;

per tutti i possessori di abbonamento valido per la stagione appena trascorsa (2025-2026); per loro ci sarà la possibilità di rinnovare l’abbonamento prima dell’apertura della vendita libera, e ad un prezzo scontato; Validità . L’abbonamento sottoscritto sarà valido per 18 delle 19 partite interne. La gara considerata ‘fuori abbonamento’ sarà comunque acquistabile dagli abbonati in prelazione;

. L’abbonamento sottoscritto sarà valido per 18 delle 19 partite interne. La gara considerata ‘fuori abbonamento’ sarà comunque acquistabile dagli abbonati in prelazione; Tribuna Superiore ‘riservata’ . Come nella passata stagione questo settore sarà disponibile solo per i possessori di abbonamento valido per la stagione precedente (in questo caso, stagione 2025-2026) che vorranno rinnovare la loro tessera.

. Come nella passata stagione questo settore sarà disponibile solo per i possessori di abbonamento valido per la stagione precedente (in questo caso, stagione 2025-2026) che vorranno rinnovare la loro tessera. Cambio Posto . Durante il periodo di prelazione i vecchi abbonati potranno anche decidere di cambiare settore e posto. Ovviamente potranno farlo sottoscrivendo il proprio abbonamento alla tariffa prestabilita per il settore prescelto. Tale operazione sarà possibile solo online; nei punti vendita terrestri si potrà esercitare soltanto la prelazione ‘classica’ sul posto occupato nella stagione precedente.

. Durante il periodo di prelazione i vecchi abbonati potranno anche decidere di cambiare settore e posto. Ovviamente potranno farlo sottoscrivendo il proprio abbonamento alla tariffa prestabilita per il settore prescelto. Tale operazione sarà possibile solo online; nei punti vendita terrestri si potrà esercitare soltanto la prelazione ‘classica’ sul posto occupato nella stagione precedente. Ridotti . E’ stata introdotta una nuova tariffa ridotta riservata agli Under 18; questa si va ad aggiungere a quelle riservate agli Under 14, agli Over 70 e alle Persone con Disabilità. La tariffa riservata a Persone con Disabilità sarà acquistabile solo nei punti vendita terrestri e non sulla piattaforma online;

. E’ stata introdotta una nuova tariffa ridotta riservata agli Under 18; questa si va ad aggiungere a quelle riservate agli Under 14, agli Over 70 e alle Persone con Disabilità. La tariffa riservata a Persone con Disabilità sarà acquistabile solo nei punti vendita terrestri e non sulla piattaforma online; Ticketag e Cambio Nominativo . Tutti gli abbonati potranno usufruire del servizio Ticketag e del Cambio Nominativo;

. Tutti gli abbonati potranno usufruire del servizio Ticketag e del Cambio Nominativo; Punti vendita . Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, munendosi di Membership, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan)

– Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, munendosi di Membership, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano: – Pisa Store (via Oberdan) – Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna) – Tifo Pisa (Fornacette) – RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme) Acquisto Online. Sarà attiva anche la vendita online al seguente link pisasportingclub.ticketone.it

Ecco le tariffe riservate ai vecchi abbonati che decideranno di usufruire della Prelazione valida dalle ore 9.30 di mercoledì 15 luglio 2026 fino alle ore 13.00 di mercoledì 29 luglio 2026.

Curva Nord

Intero. 225 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 156 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 91 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 225 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 156 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 91 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 445 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 221 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 141 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 695 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 485 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 221 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Over 70. 485 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 346 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 986 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 689 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 306 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Over 70. 689 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 491 euro (+ 4 euro d.p.)

Queste invece le tariffe per i nuovi abbonati che potranno sottoscrivere il loro abbonamento nel periodo di vendita libera che inizierà mercoledì 29 luglio alle ore 15.30.

Curva Nord

Intero. 265 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18.184 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 94 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 265 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 184 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 94 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 515 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 256 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 146 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 795 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 18. 555 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Under 14. 226 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Over 70. 555 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 396 euro (+ 4 euro d.p.)

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Luglio 13, 2026