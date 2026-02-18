“Vettovaglie in festa”: sabato pomeriggio di Carnevale per famiglie e bambini

Written by admin• 12:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- ESabato 21 febbraio, dalle ore 16, piazza delle Vettovaglie ospita “Vettovaglie in festa”, iniziativa a tema carnevalesco dedicata a famiglie e bambini. L’evento è promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, Confcommercio e il Comando di Tramontana.

Il programma prevede animazione, truccabimbi e musica, per un pomeriggio in maschera arricchito dalla distribuzione di frittelle e dolci tipici. Gli esercizi commerciali della piazza aderenti all’iniziativa proporranno inoltre merende a tema Carnevale.

«“Vettovaglie in festa” – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – vuole promuovere una fruizione più ampia e inclusiva degli spazi pubblici. Piazza delle Vettovaglie, tradizionalmente legata alla vita serale, può e deve essere vissuta anche nel pomeriggio da famiglie e bambini. L’obiettivo è valorizzare la piazza e le sue attività commerciali, favorendo una presenza diversificata e una città sempre più condivisa».

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi organizzati dal Comune di Pisa per il periodo di Carnevale e affianca il programma “Carnevale nei quartieri”. A differenza degli appuntamenti diffusi sul territorio, l’evento in piazza delle Vettovaglie coinvolge direttamente le attività commerciali dell’area.

