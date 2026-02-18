“Storie Rare”: a Montopoli la presentazione del libro di Jenny Narcisi

Written by admin• 1:33 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Nel mese dedicato alle malattie rare, sabato 21 febbraio alle ore 10 la Biblioteca comunale di Montopoli in Val d’Arno ospita la presentazione del libro “L’orchidea fantasma e il suo amico pettirosso”, alla presenza dell’autrice Jenny Narcisi. L’incontro sarà accompagnato da un laboratorio creativo dedicato a nonni e nipoti.

Una mattinata pensata per unire fantasia, speranza e sensibilizzazione, attraverso un momento di condivisione tra generazioni.

«Attraverso la storia di un nonno e della sua nipotina – dichiarano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – il libro accompagna lettori grandi e piccoli in un viaggio nella fantasia, trasmettendo un messaggio di speranza ed empatia. Ringraziamo Jenny Narcisi per la disponibilità e PromoCultura e l’Università Popolare “Ignazio Donati” per la collaborazione. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza».

Jenny Narcisi, residente a Montopoli, è stata atleta nazionale di ciclismo paralimpico. Tra i risultati sportivi: bronzo ai Mondiali 2015 (Svizzera), argento in Coppa del Mondo 2016 (Belgio), partecipazione alle Paralimpiadi di Rio 2016 e argento ai Mondiali 2017 (Sudafrica).

«Credo che la vera bellezza risieda in ciò che è raro – afferma l’autrice –. La rarità non è fragilità, ma unicità. Con questa fiaba ho voluto raccontare che ciò che ci rende diversi è anche ciò che ci rende preziosi».

L’iniziativa, dal titolo “Storie Rare”, è patrocinata da UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare e rappresenta un’occasione per affrontare temi delicati attraverso la narrazione e la creatività.

Last modified: Febbraio 18, 2026