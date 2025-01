Verde urbano, inaugurato a Calambrone il “Bosco del Mare”: 100 nuovi alberi dedicati ai nuovi nati nel 2023

Written by admin• 7:15 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa inaugura, come di consuetudine, un nuovo bosco ogni anno in un quartiere diverso, dedicato simbolicamente ai nuovi nati dell’anno precedente.

Quest’anno i 100 nuovi alberi sono stati piantumati nell’area verde di via De Andrè a Calambrone, dando vita al “Bosco del Mare” che è stato inaugurato lunedì 6 gennaio, alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, del Vicesindaco e assessore al verde urbano Raffaele Latrofa, accompagnati dal dirigente del verde pubblico Fabio Daole, insieme alle famiglie dei nuovi nati nel 2023 che hanno partecipato con i bambini al momento di festa a loro dedicato.

Nella nuova area a verde, dedicata ai 546 bambini nati, sono stati piantumati 100 alberi di 5 specie arboree diverse: borgolaro, platano, pioppo bianco, pioppo nero e gelso. L’iniziativa, prevista inizialmente per il 21 novembre, è stata rimandata a causa del maltempo e l’Amministrazione ha scelto la data del 6 gennaio per far coincidere l’inaugurazione del bosco con il festeggiamento della Befana, che è arrivata a Calambrone in sella alla Vespa, grazie alla collaborazione della “Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club”, e ha portato le calze con i dolci a tutti i bambini presenti.

«I 100 nuovi alberi che piantiamo ogni anno in un quartiere diverso – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – sono simbolicamente dedicati ai bambini nati a Pisa nell’anno precedente e cresceranno nel tempo insieme a loro. Con il “Bosco del Mare” a Calambrone siamo al settimo bosco urbano che abbiamo realizzato nei quartieri della città: dal 2018 ad oggi sono 700 i nuovi alberi piantati pensando alle future generazioni. Abbiamo investito molto su tutto il nostro litorale con manutenzioni importanti e riforestazioni che hanno riguardato prima Marina di Pisa e poi Tirrenia ma adesso anche questo nuovo bosco a Calambrone. In questa zona siamo al confine con il Parco ma nonostante questo volevamo creare una nuova area verde che crescerà insieme alle bambine e bambini di oggi che saranno gli adulti del domani, in una zona a loro accessibile. Ci teniamo molto a giornate come quella di oggi, una festa con le famiglie che è anche un momento di condivisione sull’importanza di lavorare per incrementare ogni anno il patrimonio arboreo cittadino. Questa iniziativa annuale fa parte del nostro programma pluriennale per rendere Pisa più verde, con parchi realizzati o in fase di realizzazione, con l’incremento del patrimonio arboreo cittadino, con l’attenzione a non consumare suolo che emerge da ogni strumento urbanistico che abbiamo approvato, consapevoli di fare la nostra parte per costruire una città in cui sviluppo e sostenibilità si coniugano per il presente e per il futuro».

«Il Comune di Pisa – dichiara il vicesindaco con delega al verde pubblico Raffaele Latrofa –, in rispetto della legge “Un albero per ogni nato”, aderisce all’iniziativa realizzando ogni anno un nuovo bosco urbano simbolicamente dedicati ai nuovi. Il rinnovo arboreo della città è fatto ogni anno di grandi investimenti e che ci ha permesso di passare dai 18.221 alberi del 2018 ai 21.374 del 2024, con un aumento di 3.153 piante al netto delle sostituzioni. A fine 2025, con la realizzazione del Parco di via Pungilupo che prevede 1.500 nuove piante, gli altri cantieri in corso finanziati con fondi Pinqua e PNRR (tra cui circa 90 alberi nel percorso dal parcheggio di via Pietrasantina a piazza Manin e altri al Parco della Cittadella), il bosco dei nuovi nati nel 2023 e il progetto per aumentare la copertura arborea cittadina e contrastare le ondate di calore che prevede altri 125 alberi in città, il patrimonio arboreo ammonterà di circa 23.200 unità, segnando un aumento del 27% del numero di alberi presenti sul territorio rispetto al 2018, a cui devono essere sommate anche le quasi 8mila piantine forestali messe a dimora con le operazioni di rimboschimento arboreo».

Nel 2024 le nuove piantumazioni svolte nell’ambito delle attività di rinnovo arboreo hanno visto la piantumazione di 12 alberi in via Bianchi, 349 tamerici a Marina di Pisa, 535 alberi nei giardini delle scuole, 12 alberi in via Roques, 4 in via Fosso della Bufalina, 68 sul viale delle Cascine, 6 in via San Francesco, 7 in via Traini, 5 piante donate al Parco Stampace e 100 nel Bosco del Mare a Calambrone, per un totale di quasi 1.100 piante.

Le attività di rinnovo arboreo del Comune di Pisa vengono portate avanti avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa. Per ogni albero censito, che continua negli anni a essere monitorato dai tecnici di Euroambiente valutando lo stato di salute e la necessità degli interventi, sono a disposizione i dati relativi (altezza, diametro del tronco, stato della pianta), identificando il potenziale bersaglio di caduta della pianta e controllando le condizioni di salute. Tutti gli alberi sono stati classificati in funzione della priorità di intervento necessaria. Sulla base dei dati rilevati, è stata elaborata una mappa delle condizioni degli alberi del verde urbano comunale. Ognuna delle 337 località interessate dalla presenza di esemplari arborei è stata etichettata in funzione della percentuale di piante arboree che presentano criticità individuando 3 tipologie: verde (quelle con meno del 20% di esemplari arborei che presentano criticità), arancio (tra il 20% e il 60%) e rosso (oltre il 60%). Per ogni albero che deve essere rimosso per motivi di sicurezza si procedere a una sua sostituzione.

