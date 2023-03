Verde Pisa torna nei giorni di Pasqua in centro città

Scritto da admin• 12:13 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Pisa festeggia la Pasqua e l’arrivo della primavera con le strade e piazze principali invase dai colori e profumi di fiori e piante. Durante il fine settimana pasquale, da sabato 8 aprile a lunedì di Pasquetta 10 aprile, infatti, si svolgerà la mostra mercato del florovivaismo “Verde Pisa”.



Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del settore che potranno ammirare anche fiori particolari, tra cui viole, rare camelie, rododendri di origine tropicale, piante carnivore, orchidee ibride e botaniche oltre a una miriade di piante officinali, aromatiche e agrumi.

Novità di quest’anno la presenza di un nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax dello star bene con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psicofico e dell’olistica.

Saranno presenti oltre 130 espositori di piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta lungo l’asse pedonale del centro storico di Pisa a partire da piazza Vittorio Emanuele II fino a piazza Garibaldi passando dalla centralissima Corso Italia. Il pubblico potrà ammirare una grande varietà di piante e fiori, partendo dalle più comuni fino a rarità botaniche e piante inconsuete proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia: un grandissimo assortimento di piante floreali, alberi decorativi da giardino, arbusti, piante da frutto e piante perenni per ogni tipo di clima ed esposizione. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; il mercatino hand made delle migliori artigiane con manufatti e prodotti per il benessere naturale, mentre, chi desidera mettere alla prova le proprie abilità manuali, potrà seguire laboratori e workshop creativi nei giorni dell’evento.

Non mancheranno occasioni di approfondimento con mostre, incontri a tema e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della città in particolare del primo orto botanico universitario del mondo (via Luca Ghini 13 / via Roma – email info.ortomuseobot@sma.unipi.it per informazioni e prenotazioni telefonare a 050 2211310e 050 2211318).

Verde Pisa è organizzato dall’associazione I Cavalieri e Le Piagge Convivio, con la consulenza tecnica di Alter Ego Fiere e Etruria Eventi, il patrocinio del Comune di Pisa, Provincia di Pisa, di Regione Toscana, Camera di Commercio, Confesercenti Toscana Nord, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Orto Museo Botanico di Pisa, Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa, Cna, delegazione Accademia del Peperoncino di Pisa “Amici di Massimo Biagi” e l’associazione Armoidea.

Last modified: Marzo 30, 2023