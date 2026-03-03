“Vento di guerra” al Circolo Agorà a Pisa

Written by Redazione• 7:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – La nuova aggressione militare all’Iran della mattina di sabato 28 febbraio da parte di Israele e degli Stati Uniti rappresenta un ennesimo atto imperialistico e una grave violazione del diritto internazionale del quale risulta necessario approfondirne cause, contesto e possibili sviluppi nel prossimo incontro del ciclo “Vento di guerra” di giovedi 5 marzo al Circolo Agorà a partire dalle 18.

Da oltre dieci anni l’attività del Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati si caratterizza per rigore scientifico e capacità di analisi delle dinamiche inerenti i grandi fenomeni di geoeconomia e politica internazionale, in una fase di profondi cambiamenti degli assetti politici, sociali, economici e militari che coinvolgono e sconvolgono sempre più il sistema globale.

I vari quadranti geopolitici vengono descritti, affrontati e proposti con un taglio analitico multidisciplinare coerente ed asciutto, in grado di far emergere le cause profonde delle contraddizioni che determinano i vari conflitti di carattere finanziario, economico e militare che stanno mutando profondamente gli assetti preesistenti. Le conferenze del GIGA ci aiutano a capire, ad esempio, le cause di fondo che spingono gli Stati Uniti d’America ad aggredire militarmente ed economicamente il Venezuela e l’America Latina tutta, ad imporre i dazi sia a paesi alleati che ad avversari dichiarati, ci propongono una lettura approfondita delle cause e degli sviluppi delle guerre in atto, dal Medio Oriente all’Ucraina, Con queste conferenze intendiamo quindi proporre un percorso utile a comprendere cambiamenti che, per rapidità e profondità, disorientano e spesso sconcertano i più, anche “grazie” ai filtri ideologici e propagandistici dei governi e di un sistema di informazione al loro servizio. Gli Incontri sono promossi da circolo agorà, Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati (GIGA), Cambiare Rotta, Potere al Popolo, collettivo studentesco A. Pacinotti.

Last modified: Marzo 3, 2026