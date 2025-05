Velisti pisani protagonisti a Cala Galera e a Cala de’ Medici

Written by admin• 7:19 am• Pisa, Sport

PISA – Un fine settimana, quello dal 23 al 25 maggio, che ha visto protagonisti velisti e armatori pisani: i fratelli Andrea e Gianluca Poli in mare con Clan (Ycrmp) e Paolisssima (Cnv) e sul podio nelle prove che hanno disputato.

di Andrea Bartelloni

Paolisssima alla Grand Soleil Cup 2025 a Cala Galera, Clan a Cala de’ Medici per la Vela Cup Toscana, sabato 24 e domenica 25. Manifestazioni diverse, ma il podio per entrambe, Clan sul gradino più altro, Paolisssima al terzo posto, ma in una manifestazione che vedeva quaranta tra le migliori imbarcazioni del Cantiere del Pardo e tra queste anche Nessuno (Ycrmp) di un altro armatore pisano, Andrea Pacinotti. Due giorni di regate con quattro prove e ottimi risultati nella seconda giornata che hanno portato Paolisssima sul terzo gradino grazie alla conduzione dell’armatore, Gianluca Poli e di Roberto Pardini.

Anche Clan ha dovuto confrontarsi con un nutrito gruppo di imbarcazioni, trentatré barche quasi tutte di dimensioni più grandi della barca pisana, su un percorso di 15,5 miglia e ha messo dietro tutti vincendo la veleggiata Vela Cup Toscana Special Edition 50 del Giornale della Vela nella categoria Cruising boat. Una giornata perfetta dal punto di vista climatico, con Clan, l’Impala 36 di Iacopo Poli, con un equipaggio formato da Andrea Poli al timone, Giorgio Sartoni alla randa, Mauro Renzetti alle drizze, Massimo Fogli tailer e Marco Chiavacci a prua.

Ma non solo regate nel fine settimana. La manifestazione di Cala de’ Medici è stata anche l’occasione per la premiazione del Velista dell’Anno, premio organizzato dal Giornale della Vela e che ha visto tra i premiati anche due velisti pisani: Marta Delli e Francesco Graziani vincitori nella categoria Passion (1450 voti) premiati da una leggenda della vela mondiale: Torben Grael che nella sua carriera ha vinto tutto, olimpiadi, mondiali, europei e che ha consegnato il premio nelle mani di Marta e Francesco, uniti nella vita e nella passione per questo magnifico sport.

Last modified: Maggio 27, 2025