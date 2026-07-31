Vecchiano, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua nella notte tra il 3 e il 4 agosto

Written by Redazione• 12:11 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Acque comunica che, per consentire alcuni lavori sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, dalle 21 di lunedì 3 alle 6 di martedì 4 agosto sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nella zona industriale di Migliarino e nelle località La Bonifica, Casa della Guardia e La Costanza.

La sospensione interesserà anche le vie Fibonacci, della Torraccia, Pacinotti, Fratti, Boccali, Traversagna, dei Salcetti, Barra e del Capannone, nel tratto compreso tra via Traversagna e l’autostrada, oltre a via Aurelia, tra via Traversagna e La Costanza.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato alla notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con gli stessi orari e le medesime modalità.

Per chiarimenti e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Luglio 31, 2026