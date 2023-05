Vantaggi e rischi dei pagamenti online

Scritto da admin• 11:55 am• Pisa, Attualità, Tutti

I pagamenti online sono diventati, in breve tempo “il mezzo” di pagamento per moltissime persone che ogni giorno comprano da siti web o nei negozi fisici. Fra nuove norme europee e nuovi metodi di pagamento digitale, proviamo a fare un po’ di chiarezza e vedere innanzitutto di cosa si tratta.



Cos’è un pagamento online?

Si tratta di uno “scambio elettronico di denaro tramite un gateway di pagamento o un

provider di servizi di pagamento” (Fonte: “n26.com). I metodi di pagamento online, spaziano dalle comuni carte di credito o di debito, ai cosiddetti “Wallet” o ancora comprendono, i nuovi metodi di pagamento digitale per e-commerce. Vediamone qualcuno.

Nuovi pagamenti digitali: sono 6,4 mln gli italiani che usano il “Mobile Payement”

I pagamenti digitali sono il presente ed il futuro delle transazioni economiche sia per

privati che per aziende.

Oggi online è praticamente possibile fare tutto e pagare beni e servizi con pagamenti

digitali.

Non solo acquisti, anche molti servizi, in particolare lo svago digitale, si può pagare

comodamente con un click. Pensiamo ad esempio al download di applicazioni di gioco (e non solo) o ai casino online, oppure alle piattaforme come Steam o di Xbox in cui é

possibile scaricare videogames.

In realtà il settore dello svago, che si estende non solo all’utilizzo di app delle più svariate su smartphone, ma anche i giochi online, anche per console, è il caso più emblematico di utilizzo del denaro elettronico, poiché nel gaming ad esempio, i giochi si comprano prevalentemente online.

Questo settore è in grande crescita e comporta il pagamento digitale di molti giochi per console, ormai su download dalle piattaforme online, ma spesso anche di oggettistica elettronica per gli amanti del gaming.

Soprattutto grazie all’incremento degli acquisti digitali, le forme di pagamento si sono

evolute.

Seppur molte aziende permettono l’acquisto con pagamento in contanti contrassegno,

sono pochi coloro che utilizzano questa modalità, anche perché implica sempre, un costo aggiuntivo di commissione di qualche euro (da €1,50 a 3,00 per ogni acquisto con

pagamento contrassegno).

Quali sono gli articoli che più si acquistano online? Oggetti elettronici e libri, ma anche

intrattenimento (giochi per console, giochi online e app) fanno da padroni.

Il proliferare degli e-commerce che vendono prodotti e servizi hanno generato nuove

opportunità e modelli di business, sconosciuti fino qualche anno fa, generando

ovviamente anche la richiesta di alcune figure professionali e quindi ridisegnando il

mercato del lavoro.



Oggi, infatti, è necessario più che mai curare le spedizioni ed il customer care anche dopo l’acquisto. Per questo esistono persone addette all’impacchettamento e alla gestione di magazzino anche in aziende medio piccole e sono sempre più richieste anche figure polifunzionali che gestiscano il marketing e l’assistenza clienti post acquisto.

Gli acquisti digitali si sono arricchiti di nuovi tipi di pagamento, come ad esempio i

pagamenti a rate senza commissioni, i pagamenti tramite app, come i Wallet (uno dei più famosi è Google Wallet) e i pagamenti con smartphone tramite app come Satispay, ma anche di nuove norme e attenzioni da parte dell’Unione Europea.

E- Wallet e pagamenti con smartphone

Questa nuova modalità di pagamento si avvale di un “portafoglio elettronico” appunto, cioè di un’app che memorizza i dati dell’utente e consente di effettuare diversi tipi di

transazioni. Uno dei più usati è il Google Wallet (oggi chiamato Google Pay) che permette di collegare diverse carte di credito e scegliere quale utilizzare di volta in volta senza avere con sé fisicamente la carta di credito. Si può pagare pertanto nei negozi fisici e online e trasferire somme di denaro semplicemente con l’uso del proprio smartphone. Alcuni Wallet permettono anche di gestire le criptovalute.



Pagamenti rateizzati a interessi zero con Scalapay

Già attiva in Italia, Francia, Germania e Spagna, Scalapay si sta espandendo in tutta

Europa. Si tratta di un’app nata con l’ambizione di trasformare il mondo dei pagamenti

online e in-store permettendo a tutti di pagare comodamente con 3-4 rate senza interessi. In fase di acquisto infatti, quest’app, ti permette di scegliere l’ammontare delle tue rate e ovviamente il numero di queste, permettendo così a tutti di togliersi degli “sfizi più costosi” subito, ma pagando comodamente dopo.

Pro e contro dei pagamenti elettronici

Le innovazioni tecnologiche portano sicuramente vantaggi in termini di comoditа e

velocità delle transazioni, questo non significa che non possano avere anche lati negativi, sia lato sia lato azienda che accetta i pagamenti. Vediamo qualche aspetto negativo:

 Rischio di truffa: seppur sono tante le tecnologie per scongiurare queste, vi è ancora il problema delle truffe online. Inserire i propri dati anagrafici e i propri estremi bancari in un sito web può essere rischioso se questo non ha sistemi di protezione dei dati dell’utente ben rodati. Si tratta di un rischio marginale sui siti delle grandi compagnie, ma può succedere su siti con meno controlli di aziende più piccole. Inoltre, è sempre più attuale il fenomeno del phishing, cioè l’invio di mail o sms fraudolente con la richiesta di inserimento dati bancari al malcapitato utente, spesso con la scusa di aggiornamento contrattuale o di condizioni di utilizzo.

 Violazione della privacy: può capitare che tramite un pagamento online, venga violata la privacy dell’utente, da parte di terze parti o dell’azienda stessa che riceve il pagamento. Tale furto di dati non sempre viene commesso lecitamente e con cattive intenzioni, ma magari una grande azienda, la quale si trova a maneggiare migliaia (se non milioni) di dati utente, potrebbe subire il cosiddetto fenomeno del “Data Breach”, ossia lo smarrimento o il furto da parte di terzi, di dati sensibili dei suoi utenti. Inutile dire, che per tali errori, il Garante della Privacy sanziona pesantemente le multinazionali o le aziende che incappano in questo illecito.

Last modified: Maggio 17, 2023