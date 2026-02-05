Università e cooperazione, premiata una tesi sul vino toscano nella GDO

Written by admin• 9:10 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Un ponte concreto tra mondo accademico e sistema cooperativo: è questo l’obiettivo dell’iniziativa Ateneo cooperativo, che in Toscana continua a valorizzare la ricerca universitaria applicata allo sviluppo economico del territorio.

Nel corso di una mattinata di approfondimento dedicata all’economia cooperativa, svoltasi al Polo di San Rossore dell’Università di Pisa, è stato premiato Tommaso Magnani, laureato in Viticoltura ed Enologia, per la sua tesi “Vino e GDO: analisi della gestione, delle strategie di comunicazione e di posizionamento efficace del prodotto”. Al giovane laureato è stato assegnato un contributo di 500 euro a riconoscimento del valore del lavoro svolto.

La ricerca affronta un tema di particolare rilevanza per l’economia regionale, analizzando le strategie utili a valorizzare il vino toscano all’interno dei canali della grande distribuzione organizzata, tra posizionamento, comunicazione e gestione del prodotto.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo accademico e delle cooperative locali. Tra gli interventi, quelli di Alessia Azzarello (cooperativa Arnera), Leonardo Pacini (cooperativa agricola L’Unitaria), Gianluca Brunori e Andrea Borghini dell’Università di Pisa.

Per l’Ateneo, Chiara Galletti, delegata alle relazioni con le imprese, ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di mettere in relazione la formazione universitaria con il tessuto produttivo. Marco Paolicchi di Legacoop Toscana ha evidenziato come Ateneo cooperativo stia costruendo nel tempo un dialogo stabile con l’università, offrendo opportunità concrete attraverso tirocini, laboratori formativi e percorsi di inserimento lavorativo.

Promosso da Legacoop Toscana insieme alle università di Pisa, Firenze e Siena, Ateneo cooperativo mira a diffondere la cultura cooperativa nel mondo universitario, premiare tesi e ricerche sul tema, favorire l’occupazione giovanile e incentivare la nascita di nuove imprese cooperative.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: legacooptoscana.coop/ateneo-cooperativo/.

Last modified: Febbraio 5, 2026