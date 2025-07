Università di Pisa: al via le immatricolazioni dal 24 luglio con nuove lauree, servizi digitali e una campagna social tutta da scoprire

Written by admin• 1:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Si aprono mercoledì 24 luglio le iscrizioni all’anno accademico 2025/26 dell’Università di Pisa. Tante le novità per le future matricole e per chi già frequenta l’Ateneo: nuovi corsi di laurea, servizi digitali avanzati e una campagna di comunicazione social pensata per raccontare, attraverso tre storie, la vita universitaria nella città della Torre.

Un’offerta formativa ampia e rinnovata

Con 148 corsi di laurea attivi – triennali, magistrali e a ciclo unico – distribuiti in sei macroaree (Agraria e Veterinaria, Umanistica, Ingegneria, Medicina e Farmacia, Scienze, Giuridico-economica e sociale), l’Università di Pisa si conferma tra gli atenei più completi a livello nazionale. Le principali novità riguardano ambiti attuali e strategici come sostenibilità, ambiente e tecnologie digitali.

Debutta il corso triennale in Scienze degli alimenti (Dipartimento di Scienze Agrarie), mentre la Scuola di Medicina attiva tre nuove lauree nelle professioni sanitarie: Educazione professionale, Tecniche Audiometriche e Tecniche di Neurofisiopatologia. Il Dipartimento di Economia e Management propone la nuova magistrale internazionale “Digital Intelligence and Change Management” e un curriculum in “Economia per lo sviluppo sostenibile”. Anche il corso di Chimica si rinnova con un curriculum dedicato all’industria della carta, realizzato in collaborazione con Confindustria Toscana Nord. Il Dipartimento di Scienze della Terra rilancia infine la magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima, completamente ristrutturata.

Iscrizioni solo online e badge virtuale

Le iscrizioni saranno esclusivamente online, aperte fino al 30 settembre (con mora per chi si iscrive successivamente). Tra le novità, l’introduzione del badge virtuale con foto e QR Code, che sostituisce la tradizionale tessera studente. Dal 26 agosto al 16 ottobre sarà attivo al Polo Fibonacci un punto informativo su appuntamento.

Per gli studenti internazionali, l’immatricolazione sarà anch’essa digitale. Attivi anche i servizi di supporto come il Welcome International Students (WIS!) e una linea telefonica dedicata per l’assistenza.

Servizi, benessere e inclusione

L’Ateneo offre numerosi servizi pensati per garantire un ambiente accogliente e inclusivo: supporto psicologico gratuito, tutorato, assistenza per studenti con disabilità e DSA, sportello antiviolenza, consigliera di fiducia e canali per segnalazioni di disagio o discriminazione. Anche sport e cultura sono al centro della vita universitaria: dal CUS Pisa ai programmi “dual career” per atleti, fino al Coro, l’Orchestra e il Teatro didattico di Ateneo, che coinvolgono tutta la comunità accademica.

L’Università di Pisa è inoltre prima in Italia tra i mega atenei (oltre 40mila studenti) per qualità dei servizi, secondo la nuova classifica Censis.

Una campagna social per raccontare l’università

Chiara, Lorenzo e Martina sono i protagonisti della nuova campagna social dell’Ateneo: tre brevi video realizzati dall’agenzia Noise+, che raccontano l’esperienza universitaria a Pisa attraverso gli occhi di tre studenti. I video saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’università e accompagneranno le nuove matricole nel periodo delle scelte dopo la maturità.

Ogni storia, ambientata tra biblioteche, laboratori e scorci cittadini, tocca temi chiave come autonomia, scoperta, cambiamento e accoglienza, con l’obiettivo di far vivere – anche a distanza – lo spirito dell’Università di Pisa.

Foto (da sinistra): Michele Padrone e Antonella Mennucci (Direzione Didattica), Marco Macchia (delegato ai Rapporti con il Territorio), il rettore Riccardo Zucchi, Giovanni Paoletti (prorettore alla Didattica), Panagiotis Vakanas (studente e testimonial della campagna).

Last modified: Luglio 21, 2025