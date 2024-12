Written by admin• 11:05 am• Pisa SC

PISA – “Una partita perfetta, da gran collettivo” così l’ha definita nel suo racconto in rima il nostro poeta Sandro Cartei il giorno dopo il successo dei nerazzurri contro il Bari.

UNA PARTITA PERFETTA, DA GRAN COLLETTIVO

Nel friday night affrontiamo i galletti baresi, reduci da 14 gare senza sconfitta

Nel pre-gara, fra unghie rotte e virus intestinali, non ne è andata una dritta

Ma alla fine, tutti sono scesi in campo

E per il Bari, non c’è stato scampo

Già nel primo tempo, poteva essere sbloccato il risultato

Angori, Touré, Lind… per un soffio, il gol hanno sfiorato

Ma c’ha pensato il nostro airone, a portarci in vantaggio

Il suo tocco di tacco, sotto porta, lì per lì mi è sembrato un miraggio

Ha spinto la palla in porta, in modo delizioso

Uno speciale tributo per questo ragazzo, è doveroso

Il Pisa a continuato a correre e a pressare, in modo sorprendente

E a metà della ripresa, ha confezionato un’azione avvolgente

Scarico in area per Piccinini, che la mette in rete con maestrìa

Corsa sfrenata sotto la Nord, e che festa sia

È andata in scena la partita perfetta, da gran collettivo

Non ci resta che sognare, fissando un preciso obiettivo

