Elisabetta Mazzarri Consigliera Civica: “In Viale Boboli diversi alberi tagliati e mai sostituiti con parapetti in stato di degrado. Serve un intervento a breve”

Written by Antonio Tognoli• 12:45 pm• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – “Desidero segnalare la situazione attuale di Viale Boboli a San Giuliano Terme, documentata anche dalle foto allegate afferma Elisabetta Mazzarri consigliera civica nel comune di San Giuliano Terme In particolare diversi alberi risultano tagliati e mai sostituiti. I parapetti sono in stato di degrado a causa della ruggine. Le radici affioranti rappresentano un problema evidente.

“Spero ci sia a breve un intervento per portare a termine i lavori iniziati ormai diversi anni fa. Anche se non si tratta di interventi urgenti, non possiamo permettere che un’area come questa rimanga in uno stato di completo abbandono. Come suggerimento, nelle buche lasciate vuote dagli alberi, potrebbe essere un’idea inserire delle fioriere, magari coinvolgendo in primavera i vivai del territorio, in un’ottica di riqualificazione partecipativa“, conclude Mazzarri

Last modified: Dicembre 14, 2024