Una giornata di visite gratuite lunedì 15 Maggio al centro Memento di Ospedaletto

PISA – Una nuova giornata di visite, screening ed esami gratuiti a disposizione della cittadinanza. Si svolgerà lunedì 15 maggio il prossimo appuntamento organizzato dal centro di neuroriabilitazione interdisciplinare Memento, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Farmacia Farneti e Acustica Umbra.

Un appuntamento dove sarà possibile accedere a una serie di esami e test importanti per la prevenzione delle malattie, attraverso le seguenti attività: esame audiometrico con rilascio della certificazione per il controllo dell’udito (gratuita, fino alle ore 13.30), a cura di Acustica Umbra; screening podologico (gratuita, fino alle ore 13.30), a cura del podologo Matteo Marchetti; screening cognitivo (gratuito) a cura dei dottori Alfonso D’Apuzzo ed Emanuele Colombini, del Centro di neuroriabilitatazione Memento, e valutazione del rischio cardiovascolare, dove saranno effettuati elettrocardiogramma ed ecodoppler a riposo, a cura del cardiochirurgo. Giosuè Falcetta.

Le visite si svolgeranno presso il Centro Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa). Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241. Allo stesso numero è possibile riservare una prenotazione per l’esame della densitometria ossea per una data successiva.

