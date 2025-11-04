Una camminata per la prevenzione: Montopoli e San Miniato insieme per il benessere e la salute

Written by admin• 1:58 pm• Montopoli in Val d'Arno, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Miniato

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sabato 8 novembre, i Comuni di Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, in collaborazione con le associazioni Astro e Non più Sola, organizzano una mattinata dedicata al benessere e alla prevenzione.

Un evento pensato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione nella cura dei tumori e sulla conoscenza dei fattori di rischio, attraverso momenti di condivisione, informazione e attività fisica.

«Attività fisica e corretta alimentazione – spiegano la vicesindaca di Montopoli Irene Cavallini e l’assessora allo sport del Comune di San Miniato Elena Maggiorelli – sono alla base di uno stile di vita sano. In occasione del mese dedicato alla prevenzione, abbiamo voluto organizzare una camminata che unisca simbolicamente i due Comuni, per fare squadra su un tema che ci riguarda da vicino come comunità. Sarà un momento per stare insieme, condividere tempo e scambiare informazioni utili per la salute di tutti e tutte. Un grazie speciale alla Podistica Capannese e all’Associazione di Podismo Il Ponte per la collaborazione, all’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato e alla Farmacia Civitas di Montopoli per il sostegno, alle Amiche del Gomitolo per la realizzazione delle spille rosa che verranno distribuite ai partecipanti, e ai circoli di Stibbio e Torre Giulia per la disponibilità».

Il ritrovo è previsto alle ore 10 in piazza San Bartolomeo a Stibbio (Comune di San Miniato) per una colazione sana e conviviale.

A seguire partirà la camminata posturale, un percorso accessibile a tutti che si snoderà tra la campagna di Stibbio e San Romano, con arrivo a Torre Giulia, dove si terrà un pranzo di beneficenza (prenotazioni al numero 333 6142165).

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alle associazioni Astro e Non più Sola, che sostengono le donne in terapia oncologica e i loro familiari.

