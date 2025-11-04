Written by Novembre 4, 2025 1:58 pm Montopoli in Val d'Arno, Attualità, Eventi/Spettacolo, San Miniato

Una camminata per la prevenzione: Montopoli e San Miniato insieme per il benessere e la salute

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sabato 8 novembre, i Comuni di Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, in collaborazione con le associazioni Astro e Non più Sola, organizzano una mattinata dedicata al benessere e alla prevenzione.
Un evento pensato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione nella cura dei tumori e sulla conoscenza dei fattori di rischio, attraverso momenti di condivisione, informazione e attività fisica.

«Attività fisica e corretta alimentazione – spiegano la vicesindaca di Montopoli Irene Cavallini e l’assessora allo sport del Comune di San Miniato Elena Maggiorellisono alla base di uno stile di vita sano. In occasione del mese dedicato alla prevenzione, abbiamo voluto organizzare una camminata che unisca simbolicamente i due Comuni, per fare squadra su un tema che ci riguarda da vicino come comunità. Sarà un momento per stare insieme, condividere tempo e scambiare informazioni utili per la salute di tutti e tutte. Un grazie speciale alla Podistica Capannese e all’Associazione di Podismo Il Ponte per la collaborazione, all’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato e alla Farmacia Civitas di Montopoli per il sostegno, alle Amiche del Gomitolo per la realizzazione delle spille rosa che verranno distribuite ai partecipanti, e ai circoli di Stibbio e Torre Giulia per la disponibilità».

Il ritrovo è previsto alle ore 10 in piazza San Bartolomeo a Stibbio (Comune di San Miniato) per una colazione sana e conviviale.
A seguire partirà la camminata posturale, un percorso accessibile a tutti che si snoderà tra la campagna di Stibbio e San Romano, con arrivo a Torre Giulia, dove si terrà un pranzo di beneficenza (prenotazioni al numero 333 6142165).

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alle associazioni Astro e Non più Sola, che sostengono le donne in terapia oncologica e i loro familiari.

