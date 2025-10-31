Un fine settimana intenso quello dei tornei di LND per le pisane

Pisa — Fra l’1 ed il 3 di novembre avranno luogo gli incontri di tutti i tornei di LND a cui partecipano i team del nostro territorio.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario:
Serie D, girone D
X giornata
2 novembre dalle 14:30
- Pro Palazzolo vs Tuttocuoio 1957
Eccellenza Toscana, girone A
X giornata
2 novembre dalle 14:30
- Belvedere Calcio vs Fratres Perignano 2019
- San Giuliano vs Larcianese
- Viareggio Calcio vs Cenaia 1969
Promozione Toscana, girone A
VIII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Firenze Ovest vs Urbino Taccola
Promozione Toscana, girone B
VIII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Barberino Tavarnelle vs San Miniato Basso Calcio
- Castelfiorentino United vs Cuoiopelli
- Massa Valpiana vs Mobilieri Ponsacco
- Orbetello vs Colli Marittimi
- Saline vs Castiglioncello
Prima Categoria Toscana, girone A
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Calci 2016 vs Città di Capannori
- Pieve Fosciana vs Migliarino Vecchiano
Prima Categoria Toscana, girone B
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Fornacette Casarosa vs Staffoli
- Maliseti Seano vs Bellaria Cappuccini
- San Miniato vs Viaccia Calcio
- Stella Rossa vs AM Aglianese
Prima Categoria Toscana, girone D
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Donoratico vs Geotermica
- Forcoli Valdera 1921 vs Acciaiolo Calcio
- Pecciolese vs Pomarance
- Ponsacco 1920 vs Selvatelle
- Portuali Sorgenti vs Atletico Etruria
- Venturina Calcio vs Capannoli San Bartolomeo
Seconda Categoria Toscana, girone G
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Atletico Cascina vs Corazzano
- Pisa Ovest vs Capanne Calcio 1989
- Ponte a Cappiano vs La Corte
- San Prospero Navacchio vs Pontasserchio
- Sanromanese Valdarno vs Porta a Lucca
- Santa Maria a Monte vs Crespina Calcio
- Sextum Bientina vs Castelfranco Calcio
- Tirrenia vs Aurora Montaione
Seconda Categoria Toscana, girone H
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Campese 1969 vs Volterrana 2016
- Terricciola 1975 vs Castelnuovo Val di Cecina
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A
V giornata
1 novembre
dalle 14:30
- Golena d’Arno vs Filettole Calcio
- Ponteginori vs Montefoscoli Calcio
dalle 15
- Legoli 1994 vs Scintilla 1945
2 novembre dalle 14:30
- Amatori Saline vs Antonio Bellani
- Fabbrica Calcio 2024 vs Sporting Volterra
- Nuova Popolare CEP vs Lajatico
3 novembre
dalle 20:45
- CEP 2025 vs Marinese 1925
dalle 21
- Atletico Pisa vs San Frediano Calcio
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B
V giornata
1 novembre dalle 14:30
- Via di Corte vs Gavena Giovani
2 novembre dalle 14:30
- Città di Montopoli vs Perignano
- La Fornace vs Castel del Bosco
- Marciana 2.0 vs Atletico Le Melorie
- Monteserra vs La Borra
- Santacroce Calcio vs Ponte a Elsa 2005
- Stella Azzurra vs Zambra San Vico
3 novembre dalle 21
- Giovani Fucecchio 2000 vs Cerretti FC
- Riposa Treggiaia
Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico
V giornata
2 novembre dalle 14:30
- Marciana Marina vs Sasso Pisano
- Monteverdi 2006 vs Sporting Club Rosignano
Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B
V giornata
1 novembre dalle 14:30
- Pappiana vs Lucca Ovest
Last modified: Ottobre 31, 2025