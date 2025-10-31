Written by Ottobre 31, 2025 11:30 am Calcio dilettanti

Un fine settimana intenso quello dei tornei di LND per le pisane

HomeCalcio dilettantiUn fine settimana intenso quello dei tornei di LND per le pisane

Pisa — Fra l’1 ed il 3 di novembre avranno luogo gli incontri di tutti i tornei di LND a cui partecipano i team del nostro territorio.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario:

Serie D, girone D

X giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Pro Palazzolo vs Tuttocuoio 1957

Eccellenza Toscana, girone A

X giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Belvedere Calcio vs Fratres Perignano 2019
  • San Giuliano vs Larcianese
  • Viareggio Calcio vs Cenaia 1969

Promozione Toscana, girone A

VIII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Firenze Ovest vs Urbino Taccola

Promozione Toscana, girone B

VIII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Barberino Tavarnelle vs San Miniato Basso Calcio
  • Castelfiorentino United vs Cuoiopelli
  • Massa Valpiana vs Mobilieri Ponsacco
  • Orbetello vs Colli Marittimi
  • Saline vs Castiglioncello

Prima Categoria Toscana, girone A

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Calci 2016 vs Città di Capannori
  • Pieve Fosciana vs Migliarino Vecchiano

Prima Categoria Toscana, girone B

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Fornacette Casarosa vs Staffoli
  • Maliseti Seano vs Bellaria Cappuccini
  • San Miniato vs Viaccia Calcio
  • Stella Rossa vs AM Aglianese

Prima Categoria Toscana, girone D

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Donoratico vs Geotermica
  • Forcoli Valdera 1921 vs Acciaiolo Calcio
  • Pecciolese vs Pomarance
  • Ponsacco 1920 vs Selvatelle
  • Portuali Sorgenti vs Atletico Etruria
  • Venturina Calcio vs Capannoli San Bartolomeo

Seconda Categoria Toscana, girone G

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Atletico Cascina vs Corazzano
  • Pisa Ovest vs Capanne Calcio 1989
  • Ponte a Cappiano vs La Corte
  • San Prospero Navacchio vs Pontasserchio
  • Sanromanese Valdarno vs Porta a Lucca
  • Santa Maria a Monte vs Crespina Calcio
  • Sextum Bientina vs Castelfranco Calcio
  • Tirrenia vs Aurora Montaione

Seconda Categoria Toscana, girone H

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Campese 1969 vs Volterrana 2016
  • Terricciola 1975 vs Castelnuovo Val di Cecina

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A

V giornata

1 novembre

dalle 14:30

  • Golena d’Arno vs Filettole Calcio
  • Ponteginori vs Montefoscoli Calcio

dalle 15

  • Legoli 1994 vs Scintilla 1945

2 novembre dalle 14:30

  • Amatori Saline vs Antonio Bellani
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Sporting Volterra
  • Nuova Popolare CEP vs Lajatico

3 novembre

dalle 20:45

  • CEP 2025 vs Marinese 1925

dalle 21

  • Atletico Pisa vs San Frediano Calcio

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B

V giornata

1 novembre dalle 14:30

  • Via di Corte vs Gavena Giovani

2 novembre dalle 14:30

  • Città di Montopoli vs Perignano
  • La Fornace vs Castel del Bosco
  • Marciana 2.0 vs Atletico Le Melorie
  • Monteserra vs La Borra
  • Santacroce Calcio vs Ponte a Elsa 2005
  • Stella Azzurra vs Zambra San Vico

3 novembre dalle 21

  • Giovani Fucecchio 2000 vs Cerretti FC
  • Riposa Treggiaia

Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico

V giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Marciana Marina vs Sasso Pisano
  • Monteverdi 2006 vs Sporting Club Rosignano

Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B

V giornata

1 novembre dalle 14:30

  • Pappiana vs Lucca Ovest

Last modified: Ottobre 31, 2025
Previous Story
Ciclo “Lungo Ottocento”: proseguono gli incontri accademici e culturali alla Domus Mazziniana di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti