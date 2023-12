Ultimi giorni per i contributi in ambito culturale

Scritto da admin• 1:00 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Ancora pochi giorni per presentare la domanda per la concessione di contributi in ambito culturale, per eventi iniziati e conclusi nell’anno 2023.



Le associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel territorio della Provincia di Pisa, possono presentare la domanda entro le 24 del 10 dicembre 2023.

“Anche per il 2023 il Comune di Cascina ha pubblicato questo bando – spiega l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. La particolarità di quest’anno è rappresentata dal fatto che al bando potranno partecipare non soltanto le associazioni culturali con sede a Cascina ma anche quelle aventi la sede in tutta la provincia di Pisa. Questo perché vogliamo alzare anche l’asticella delle proposte culturali e degli eventi che possono esser realizzati nel nostro comune, senza per questo penalizzare le nostre associazioni cui riserviamo un occhio di riguardo”.

Diverso, infatti, il contributo che possono ricevere le associazioni. “Per quelle con sede nella provincia saranno messe a bando le proposte per eventi iniziati e conclusi nel periodo che va dall’1 giugno al 31 dicembre 2023, mentre per quelle cascinesi il periodo di riferimento è tutto il 2023. Inoltre il contributo potrà arrivare fino al 50% dell’importo rendicontato, mentre per le associazioni cascinesi si arriva al 70%. Crediamo moltissimo nella progettualità in ambito culturale – conclude l’assessora Del Giudice – ed è per questo che abbiamo voluto riproporre il bando per l’importo complessivo di 10.000 euro”.

È possibile partecipare al bando con un’unica e sola iniziativa, già realizzata o da realizzarsi nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per i soggetti con sede legale nel Comune di Cascina o nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 per quelli con sede legale fuori dal Comune di Cascina ma comunque all’interno del territorio provinciale pisano.

Sul sito del Comune è possibile scaricare la modulistica necessaria (https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/contributi-in-ambito-culturale-pubblicato-il-bando).

