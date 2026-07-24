Written by Luglio 24, 2026 2:41 pm Casciana Terme Lari

Uffici comunali, sospese le aperture pomeridiane dal 27 luglio al 31 agosto

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CASCIANA TERME LARI- Gli sportelli resteranno chiusi al pubblico il lunedì e il giovedì pomeriggio. Regolari le aperture mattutine e tutti i servizi comunali.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Le aperture pomeridiane riprenderanno regolarmente martedì 1° settembre.

La temporanea modifica degli orari è stata disposta tenendo conto del consueto calo delle presenze agli sportelli durante il periodo estivo e delle elevate temperature, con l’obiettivo di organizzare al meglio il lavoro degli uffici, garantire l’efficienza dei servizi e tutelare il benessere del personale e degli utenti.

Gli uffici resteranno regolarmente aperti al pubblico nelle fasce orarie del mattino e tutti i servizi comunali continueranno a essere garantiti.

L’Amministrazione invita i cittadini a programmare per tempo eventuali pratiche e a verificare gli orari di apertura prima di recarsi negli uffici, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.

Last modified: Luglio 24, 2026
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