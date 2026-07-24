Pisa in lutto per Osvaldo Tozzi, storico protagonista della politica locale

Written by Redazione• 2:59 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Paolo Fontanelli.

È morto Osvaldo Tozzi, protagonista della politica pisana: avrebbe compiuto 96 anni a settembre. Fu presidente della Provincia di Pisa dal 1985 al 1990 e guidò poi l’Azienda di promozione turistica.

Si è spento Osvaldo Tozzi, protagonista della politica pisana negli ultimi trent’anni del Novecento. A settembre avrebbe compiuto 96 anni.

Esponente del Pci, fu impegnato soprattutto nell’amministrazione pubblica. Per lungo tempo assessore provinciale, dal 1985 al 1990 ricoprì la carica di presidente dell’Amministrazione provinciale di Pisa, alla guida di una Giunta di sinistra.

Tozzi viene ricordato come una persona dal carattere mite e generoso, convinta sostenitrice del confronto e del dialogo anche con le opposizioni. Negli anni della sua presidenza, il territorio pisano conobbe una fase di crescita sia sul piano economico sia su quello sociale.

Conclusa nei primi anni Novanta l’esperienza politica e amministrativa, fu poi presidente dell’Azienda di promozione turistica della città e del territorio pisano.

La salma potrà essere visitata da sabato mattina alla Pubblica Assistenza di via Bargagna. La cerimonia di saluto è prevista domenica 26 luglio alle 10.30, sempre nella sede della Pubblica Assistenza.

Last modified: Luglio 24, 2026