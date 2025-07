Tutto quello che c’è da sapere sulla campagna abbonamenti 2025-26

Written by admin• 11:52 am• Pisa SC

PISA – Serie A, stagione 2025-2026; parte la Campagna Abbonamenti del Pisa Sporting Club e sono molte le novità e le cose da sapere per poter rinnovare la propria tessera o sottoscriverla per la prima volta

D. Quando inizia la campagna abbonamenti?

R. Mercoledì 30 luglio 2025, ore 16.00

D. Quali sono i prezzi?

R. Tutte le tariffe sono disponibili al seguente link https://pisasportingclub.com/campagna-abbonamenti-25-26/#pricetable

D. L’abbonamento è valido per tutte le gare interne del campionato?

R. No, sarà valido per 18 delle 19 partite interne. La gara considerata ‘fuori abbonamento’ sarà comunque acquistabile dagli abbonati in prelazione e ad un prezzo promozionale;

D. I vecchi abbonati hanno una prelazione?

R. Sì, valida fino al 14 agosto 2025

D. Quando inizia la vendita libera, ossia aperta anche a chi si abbona per la prima volta?

R. Parte il 18 agosto 2025

D. Posso acquistare il mio abbonamento on line?

R. Sì, cliccando qui https://pisasportingclub.ticketone.it/catalog

D. Dove posso acquistare direttamente il mio abbonamento?

R. In uno di questi tre punti vendita:

– Pisa Store

Via Luigi Bianchi, 17 – 56123 – Pisa (PI)

– Pisa Store

Via Guglielmo Oberdan, 22 – 56127 – Pisa (PI)

– TifoPisa Fornacette

Via delle Case Vecchie, 12 – 56012 – Fornacette (PI)

D. Cosa è la tariffa Plus?

R. Acquistando un abbonamento in modalità Plus si avrà accesso al servizio Ticketag (https://pisa-ticketag.ticketone.it/ ) e sarà possibile:

– Rivendere il rateo relativo a una partita a cui non puoi partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara;

– Cedere gratuitamente il tuo posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso).

D. Posso dilazionare il pagamento dell’abbonamento?

R. Sì. sottoscrivendo l’abbonamento online sarà possibile usufruire di una dilazione, scegliendo come metodo di pagamento PayPal

D. Per sottoscrivere l’abbonamento devo essere in possesso della Membership?

R. Sì, e puoi farla cliccando qui https://pisasportingclub.ticketone.it/catalog

D. Non ero abbonato nella passata stagione; posso acquistare un abbonamento di Tribuna?

R. No, nel settore di Tribuna (Superiore e Inferiore) non saranno messi in vendita abbonamenti oltre quelli riservati in prelazione ai vecchi abbonati

D. La tariffa riservata agli Under 14 a chi fa riferimento?

R. E’ riservata ai nati dopo il 1 gennaio 2011

D. La tariffa ridotta per gli Over70 a chi fa riferimento?

R. E’ riservata alle persone nate prima del 31 dicembre 1955

D. La tariffa riservata agli invalidi a chi fa riferimento?

R. E’ riservata alle persone con un grado certificato di invalidità superiore al 60%

D. Sono un abbonato di Tribuna (Superiore/Inferiore) ma il posto fisico occupato durante la trascorsa stagione non è più disponibile. Che succede?

R. Lei potrà scegliere quale tra quelli opzionabili/disponibili nel medesimo settore. Potrà fare questa operazione solo ed esclusivamente presso il Pisa Store di via Oberdan (Borgo Largo), il Pisa Store di via Luigi Bianchi, e il punto vendita Tifo Pisa (Fornacette) durante il periodo di prelazione, presentandosi con un Codice valido della propria Membership. Ovviamente solo ed esclusivamente durante il periodo di prelazione.

D. Sono un abbonato di Curva Nord ma il posto fisico occupato durante la trascorsa stagione non è più disponibile. Che succede?

R. Lei potrà scegliere quale tra quelli opzionabili/disponibili nel medesimo settore di Curva Nord, oppure nel settore di Gradinata. Tale operazione potrà essere effettuata anche online, seguendo la procedura indicata e inserendo il Codice della propria Membership, oppure direttamente presso il Pisa Store.

D. Sottoscrivendo l’abbonamento ho diritto a qualche sconto sull’acquisto delle nuove maglie?

R. Sì, hai diritto a uno sconto del 30% sull’acquisto di una maglia gara “full set” ufficiale 2025/26, a scelta tra il modello home o away, personalizzata con nome, numero e patch Serie A.

D. Come nuovo abbonato ho diritto allo sconto sull’acquisto della nuova maglia. Dove posso esercitarlo?

R. Lo sconto è valido esclusivamente presso il Flagship Pisa Store, in via Guglielmo Oberdan 22, 56127 Pisa (PI).

D. Voglio acquistare la nuova maglia da gara usufruendo dello sconto riservato agli abbonati. Posso averla subito?

R. No, il ritiro sarà disponibile da lunedì 01/09/2025 al 30/12/2025.

Last modified: Luglio 30, 2025