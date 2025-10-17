Written by Ottobre 17, 2025 6:14 am Calcio dilettanti

Tutti i match del fine settimana per la LND

Pisa (venerdì, 17 ottobre 2025) — Fra il 18 ed il 19 ottobre avranno luogo tutti i match dei tornei di Lega Nazionale Dilettanti a cui partecipano i team del territorio alfeo, tranne il campionato di Eccellenza che ha giocato mercoledì 15 ottobre.

Questo il calendario campionato per campionato:

Campionato Serie D, girone D

VIII giornata, dalle 15

  • San Giuliano City vs Tuttocuoio 1957

Campionato Promozione Toscana, girone A

VI giornata, dalle 15:30

  • Lampo Meridien 1919 vs Urbino Taccola

Campionato Promozione Toscana, girone B

VI giornata, dalle 15:30

  • Atletico Maremma vs Saline
  • Barberino Tavarnelle vs Colli Marittimi
  • Castelfiorentino United vs Mobilieri Ponsacco
  • San Miniato Basso Calcio vs Cuoiopelli

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

V giornata, dalle 15:30

  • Calci 2016 vs Migliarino Vecchiano

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

V giornata, dalle 15:30

  • CQS Tempio Chiazzano vs Bellaria Cappuccini
  • Fornacette Casarosa vs AM Aglianese
  • San Miniato vs Staffoli
  • Stella Rossa vs Prato Nord

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

V giornata, dalle 15:30

  • Donoratico vs Capannoli San Bartolomeo
  • Forcoli Valdera 1921 vs Audace Isola d’Elba
  • Monterotondo vs Selvatelle
  • Pecciolese vs Geotermica
  • Pomarance vs Vada 1963
  • Ponsacco 1920 vs Portuali Sorgenti
  • Rosignano Solvay 1922 vs Acciaiolo Calcio
  • Venturina Calcio vs Atletico Etruria

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

V giornata, dalle 15:30

  • Atletico Cascina vs Aurora Montaione
  • Capanne Calcio 1989 vs Corazzano
  • Pisa Ovest vs Castelfranco Calcio
  • Ponte a Cappiano vs Porta a Lucca
  • San Prospero Navacchio vs Sanromanese Valdarno
  • Santa Maria a Monte vs Pontasserchio
  • Sextum Bientina vs La Corte
  • Tirrenia vs Crespina Calcio

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

V giornata, dalle 15:30

  • Castelnuovo Val di Cecina vs San Vincenzo Calcio
  • Salivoli Calcio vs Volterrana 2016
  • Terricciola 1975 vs Collesalvetti

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

III giornata

sabato 18 ottobre, dalle 15:30

  • Ponteginori 1929 vs Antonio Bellani

domenica 19 ottobre, dalle 15:30

  • Amatori Saline vs Legoli 1994
  • Atletico Pisa vs Montefoscoli Calcio
  • CEP 2025 vs Scintilla 1945
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Marinese 1925
  • Golena d’Arno vs San Frediano Calcio
  • Lajatico vs Filettole Calcio
  • Nuova Popolare CEP vs Sporting Volterra

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

III giornata, dalle 15:30

  • Città di Montopoli vs Zambra San Vico
  • Giovani Fucecchio 2000 vs Atletico Le Melorie
  • La Borra vs Perignano
  • La Fornace vs Treggiaia
  • Marciana 2.0 vs Castel del Bosco
  • Monteserra vs Cerretti FC
  • Santacroce Calcio vs Gavena Giovani
  • Stella Azzurra vs Ponte a Elsa 2005
  • Riposa Via di Corte

Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico

III giornata

dalle 14:30

  • Guasticce vs Sasso Pisano

dalle 15

  • Monteverdi 2006 vs Campiglia 1914

Campionato Terza Categoria Lucca, girone B

III giornata, sabato 18 ottobre dalle 15:30

  • Retignano vs Pappiana

Tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

