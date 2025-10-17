Tutti i match del fine settimana per la LND

Pisa (venerdì, 17 ottobre 2025) — Fra il 18 ed il 19 ottobre avranno luogo tutti i match dei tornei di Lega Nazionale Dilettanti a cui partecipano i team del territorio alfeo, tranne il campionato di Eccellenza che ha giocato mercoledì 15 ottobre.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario campionato per campionato:
Campionato Serie D, girone D
VIII giornata, dalle 15
- San Giuliano City vs Tuttocuoio 1957
Campionato Promozione Toscana, girone A
VI giornata, dalle 15:30
- Lampo Meridien 1919 vs Urbino Taccola
Campionato Promozione Toscana, girone B
VI giornata, dalle 15:30
- Atletico Maremma vs Saline
- Barberino Tavarnelle vs Colli Marittimi
- Castelfiorentino United vs Mobilieri Ponsacco
- San Miniato Basso Calcio vs Cuoiopelli
Campionato Prima Categoria Toscana, girone A
V giornata, dalle 15:30
- Calci 2016 vs Migliarino Vecchiano
Campionato Prima Categoria Toscana, girone B
V giornata, dalle 15:30
- CQS Tempio Chiazzano vs Bellaria Cappuccini
- Fornacette Casarosa vs AM Aglianese
- San Miniato vs Staffoli
- Stella Rossa vs Prato Nord
Campionato Prima Categoria Toscana, girone D
V giornata, dalle 15:30
- Donoratico vs Capannoli San Bartolomeo
- Forcoli Valdera 1921 vs Audace Isola d’Elba
- Monterotondo vs Selvatelle
- Pecciolese vs Geotermica
- Pomarance vs Vada 1963
- Ponsacco 1920 vs Portuali Sorgenti
- Rosignano Solvay 1922 vs Acciaiolo Calcio
- Venturina Calcio vs Atletico Etruria
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G
V giornata, dalle 15:30
- Atletico Cascina vs Aurora Montaione
- Capanne Calcio 1989 vs Corazzano
- Pisa Ovest vs Castelfranco Calcio
- Ponte a Cappiano vs Porta a Lucca
- San Prospero Navacchio vs Sanromanese Valdarno
- Santa Maria a Monte vs Pontasserchio
- Sextum Bientina vs La Corte
- Tirrenia vs Crespina Calcio
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H
V giornata, dalle 15:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs San Vincenzo Calcio
- Salivoli Calcio vs Volterrana 2016
- Terricciola 1975 vs Collesalvetti
Campionato Terza Categoria Pisa, girone A
III giornata
sabato 18 ottobre, dalle 15:30
- Ponteginori 1929 vs Antonio Bellani
domenica 19 ottobre, dalle 15:30
- Amatori Saline vs Legoli 1994
- Atletico Pisa vs Montefoscoli Calcio
- CEP 2025 vs Scintilla 1945
- Fabbrica Calcio 2024 vs Marinese 1925
- Golena d’Arno vs San Frediano Calcio
- Lajatico vs Filettole Calcio
- Nuova Popolare CEP vs Sporting Volterra
Campionato Terza Categoria Pisa, girone B
III giornata, dalle 15:30
- Città di Montopoli vs Zambra San Vico
- Giovani Fucecchio 2000 vs Atletico Le Melorie
- La Borra vs Perignano
- La Fornace vs Treggiaia
- Marciana 2.0 vs Castel del Bosco
- Monteserra vs Cerretti FC
- Santacroce Calcio vs Gavena Giovani
- Stella Azzurra vs Ponte a Elsa 2005
- Riposa Via di Corte
Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico
III giornata
dalle 14:30
- Guasticce vs Sasso Pisano
dalle 15
- Monteverdi 2006 vs Campiglia 1914
Campionato Terza Categoria Lucca, girone B
III giornata, sabato 18 ottobre dalle 15:30
- Retignano vs Pappiana
Tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Ottobre 14, 2025