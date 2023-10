Scritto da admin• 6:59 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

FORNACETTE – Dramma in Via delle Case Bianche a Fornacette, Comune di Calcinaia quando un ragazzo di 17 anni insieme ad altri amici si trovava in un rudere abbandonato ed è stato investito dal suo crollo.

Nonostante il tempestivo intervento del 118 e le ripetute manovre di rianimazione, il ragazzo di 17 anni purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa i Carabinieri e il Pegaso.

