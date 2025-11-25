Toulouse-Lautrec et les Amis dal 28 novembre a Pisa

Written by admin• 1:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Con la mostra “Toulouse-Lautrec et les Amis” rivive a Pisa l’atmosfera della

Parigi di inizio Novecento, cuore pulsante della Belle Époque.

Un periodo di grande fermento artistico e culturale, in cui pittori, scultori e poeti

trasformarono la capitale francese in un laboratorio creativo straordinario.

Henri de Toulouse-Lautrec, con i suoi celebri manifesti e ritratti della vita

notturna di Montmartre, è il protagonista di questo itinerario visivo. Accanto a

lui, le opere di artisti come Picasso, Modigliani, Marc Chagall, Soutine,

Brancusi e Max Jacob raccontano la nascita di nuovi linguaggi espressivi e

l’evoluzione dell’arte moderna.

Curata da Lisa Jako Matuschek, la mostra si svolge negli spazi medievali

della Galleria Eclektica Art Meinung e presenta opere, mai esposte prima in

Italia, provenienti da collezioni private francesi. La mostra Toulouse- Lautrec

et Les Amis rende omaggio ai protagonisti della Belle Époque e ai loro eredi,

offrendo uno sguardo su una Parigi che, ferita dalla Prima guerra mondiale,

cercò nella creazione artistica una via di rinascita. I quartieri di Montmartre e

Montparnasse, con i loro atelier pieni di idee e intuizioni, fanno da sfondo a

una stagione irripetibile che ha influenzato la cultura europea di tutto il

Novecento. Una mostra concepita per appassionati, collezionisti e semplici

curiosi, capace di parlare a tutti con immagini e visioni che hanno fatto la

storia.

Last modified: Novembre 25, 2025