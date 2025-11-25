Toulouse-Lautrec et les Amis dal 28 novembre a Pisa

PISA – Con la mostra “Toulouse-Lautrec et les Amis” rivive a Pisa l’atmosfera della
Parigi di inizio Novecento, cuore pulsante della Belle Époque.
Un periodo di grande fermento artistico e culturale, in cui pittori, scultori e poeti
trasformarono la capitale francese in un laboratorio creativo straordinario.
Henri de Toulouse-Lautrec, con i suoi celebri manifesti e ritratti della vita
notturna di Montmartre, è il protagonista di questo itinerario visivo. Accanto a
lui, le opere di artisti come Picasso, Modigliani, Marc Chagall, Soutine,
Brancusi e Max Jacob raccontano la nascita di nuovi linguaggi espressivi e
l’evoluzione dell’arte moderna.
Curata da Lisa Jako Matuschek, la mostra si svolge negli spazi medievali
della Galleria Eclektica Art Meinung e presenta opere, mai esposte prima in
Italia, provenienti da collezioni private francesi. La mostra Toulouse- Lautrec
et Les Amis rende omaggio ai protagonisti della Belle Époque e ai loro eredi,
offrendo uno sguardo su una Parigi che, ferita dalla Prima guerra mondiale,
cercò nella creazione artistica una via di rinascita. I quartieri di Montmartre e
Montparnasse, con i loro atelier pieni di idee e intuizioni, fanno da sfondo a
una stagione irripetibile che ha influenzato la cultura europea di tutto il
Novecento. Una mostra concepita per appassionati, collezionisti e semplici
curiosi, capace di parlare a tutti con immagini e visioni che hanno fatto la
storia.