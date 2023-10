Scritto da admin• 8:15 pm• Vicopisano, Attualità, Tutti

VICOPISANO – Torna la Festa della Castagna a San Giovanni alla Vena, appuntamento il 15 e il 22 ottobre.

La Parrocchia di San Giovanni alla Vena ha organizzato la quindicesima edizione della Festa della Castagna domenica 15 e domenica 22 ottobre, in Piazza della Repubblica.

In entrambi i giorni ci sarà un pranzo in Piazza, alle 12:30 (prenotazioni telefonando a Massimo Perini, del Comitato Castellare, associazione fondamentale anche per la buona riuscita di questa festa: 335.8014755) e dal primo pomeriggio saranno aperti gli stand gastronomici per gustare le caldarroste e tante delizie a base di castagna: necci, frittelle, castagnaccio ecc.

Un appuntamento ormai immancabile nell’autunno del Comune di Vicopisano che richiama persone da tutta la provincia e oltre.

Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it

