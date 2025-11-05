Torna a Pisa il “CSI in Tour” per celebrare gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano

Written by admin• 1:08 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Anche quest’anno “CSI in Tour”, il progetto itinerante del Centro Sportivo Italiano Toscana che anima oltre 40 piazze della regione, farà tappa a Pisa sabato 8 novembre, in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle 10 alle 18.

Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, con campi da gioco, strutture gonfiabili e aree dedicate ad attività ludiche e ricreative. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità, completamente gratuita e aperta a tutti. La mattina sarà dedicata in particolare agli studenti delle scuole pisane, mentre nel pomeriggio bambini, famiglie e cittadini potranno cimentarsi in varie discipline sportive. Tutti i partecipanti riceveranno gadget e una merenda offerta dagli organizzatori.

L’iniziativa assume quest’anno un valore speciale perché si inserisce nelle celebrazioni per gli 80 anni del CSI, che – come ricorda il presidente territoriale Alfonso Nardella – “continua a promuovere i valori della cittadinanza attiva, educando attraverso lo sport e creando momenti di condivisione e crescita per tutte le età.”

“L’Amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere questo evento – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – che celebra una realtà storica del nostro Paese e ribadisce il valore dello sport come strumento di inclusione, socialità e partecipazione. Il legame con il CSI è saldo e concreto, frutto di una collaborazione che si rinnova ogni giorno sul territorio.”

L’evento è promosso da CSI Toscana in collaborazione con il Comune di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, ANCI Toscana, CSI Comitato di Pisa, CONI Toscana, Sport e Salute Toscana e ANSMeS. Main sponsor Esselunga, con il contributo di Menarini, Decathlon, Banco BPM, Publiacqua e Mukki.

