Tirrenia, cuccioli di cinghiale avvistati in pineta lato mare

Scritto da admin• 8:03 am• Attualità, Pisa, Tirrenia

TIRRENIA – Un nostro affezionato lettore ci ha segnalato la presenza di una cucciolata di cinghiali (quattro in tutto), nella pineta lato mare in viale del Tirreno a Tirrenia in prossimità degli accessi agli stabilimenti balneari.

di Maurizio Ficeli

La presenza è documentata con alcune foto che ha scattato sabato scorso verso le 19,30. Essendoci dei cuccioli si presume che ci siano anche i “genitori “dei cinghiali con le eventuali pericolosità che si possono creare per le persone, quindi ci auguriamo che con la segnalazione del nostro lettore, chi di competenza possa intervenire.



Foto Giuseppe Niosi

Last modified: Agosto 12, 2024