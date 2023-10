Tifosi nerazzurri: pochi ma buoni, ed il Pisa conquista un buon pareggio al “Manuzzi” con lo Spezia

Scritto da admin• 12:06 pm• Pisa SC

CESENA – Tifo nerazzurro presente anche al Manuzzi di Cesena, malgrado le limitazioni della tessera del tifoso che hanno fatto disertare questa trasferta ai gruppi della Nord, nettamente contrari a questo provvedimento.



di Maurizio Ficeli



Malgrado ciò erano presenti un centinaio di tifosi, novantuno secondo i dati ufficiali, che hanno fatto un gran tifo, anche se la defezione dovuto all’assenza della Nord si è sentita e non poco. Fin dalla tarda mattina i due pullman del Coordinamento di Liana Bandini e del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, sempre presenti, hanno salpato la FI-PI-LI per poi imboccare l’autostrada in direzione Bologna e da lì Cesena, seguiti da auto e pulmini. Strada diversa hanno fatto i tifosi spezzini, con cui si è cercato di evitare incroci pericolosi vista la rivalità piuttosto accesa fra le due tifoserie che dura da molti anni.



All’interno dello stadio, i pisani erano collocati in curva mare, mentre gli spezzini nei distinti, anche se pur giocando in casa, non erano poi un gran numero neanche loro. Scambi di sfottò fra le due tifoserie con i Pisani che non se ne stavano in silenzio, rispondendo per le rime, mentre gli spezzini hanno esposto uno striscione dedicato al direttore di gara “DOVERI PISANO”.



Parte la rumba del tifo da ambo le parte, con i nostri tifosi, seppur in minoranza che intonano i cori di sostegno all’undici di Aquilani. “Alè Pisa ole'”. La gara non si schioda dal risultato di parità, ma i cori proseguono da parte di entrambe le tifoserie. Il Pisa colpisce il palo al 27′ con un tiro di Esteves facendo gridare alla rete, mentre subito dopo c’è un tiro di Barberis in porta, ma troppo centrale e facile presa del portiere spezzino. Si va al riposo con il risultato a reti bianche, fra gli applausi dei tifosi nerazzurri alla squadra.



Inizia la ripresa, con il Pisa che parte subito a sprona battuto, mentre sale il grido “Pisa, Pisa” da parte dei supporters nerazzurri,anche se lo Spezia risponde subito con un pericoloso tiro deviato da Nicolas in corner. Ancora in avanti con i cori con gli spezzini che cantano una canzone nel loro dialetto dedicata alla loro citta “O bela Spesa!! “, mentre i tifosi ospiti continuano nel loro incitamento. La gara si riscalda un po’ verso il finale e dopo quasi dieci minuti di recupero ecco il triplice fischio, con i giocatori che vanno a ricevere gli applausi dei propri sostenitori. Buon punto, ma ora bisogna cercare di ingranare la quarta e tornare al successo. La sosta può servire a questo.

